Депутатский топ. Кто стал самым молодым депутатом Барнаульской гордумы, а кто ранее был судим

Восьмой созыв депутатов Барнаульской гордумы скоро приступит к работе. При этом подавляющему большинству горожан многие вновь избранные депутаты малоизвестны. Altapress.ru подготовил рейтинг депутатов БГД, используя информацию из открытых источников. В первой части обзора мы рассмотрим депутатов, которых избрали по одномандатным округам — все они представляют «Единую Россию».

От мала до велика

По одномандатным округам в Барнаульскую гордуму проходит 20 человек. В Думе восьмого созыва средний возраст одномандатников составляет 46 лет. Самым молодым депутатом стал Николай Савинский — 26 лет (30 мая 1996 г.р.), который занимает должность замдиректора автоцентра «Камаз». Со значительным отрывом далее идут Павел Кравченко — 37 лет (6 октября 1984 г.р.), гендиректор ГК «Промкотлоснаб», а также Дмитрий Денисов — 38 лет (24 апреля 1984 г.р.) — главврач городской поликлиники № 14.

Николай Савинский. Личная страница ВК. Павел Кравченко. Личная страница ВК. Дмитрий Денисов. altai-ter.er.ru

Самым возрастным депутатом стал Валерий Касплер — 66 лет (16 июля 1956 г.р.), который занимает должность гендиректора «СибирьАвтоЦентра». Следом за ним идут Андрей Солодилов — 62 года (11 ноября 1959 г.р.) — советник гендиректора Барнаульского пивоваренного завода и Юрий Ряполов — 61 год (27 июля 1961 г.р.), который до этого был зампредседателя комитета бюджету, налогам и финансам гордумы прошлого созыва.

Валерий Касплер. duma-barnaul.ru Андрей Солодилов. duma-barnaul.ru Юрий Ряполов. duma-barnaul.ru

Среди депутатов есть один человек, ранее имевший судимость — это Андрей Солодилов. Его привлекали по ч.2. ст.206 «Хулиганство» УК РСФСР. Судимость погашена 24 февраля 1989 г.

Знакомые все лица

Соотношение тех, кто присутствовал в прошлом созыве Барнаульской гордумы к «новичкам» — ровно 50 на 50. Среди тех, кто переизбрался, есть индивидуальный предприниматель Кристина Юстус, гендиректор машиностроительного завода «Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов, проректор АлтГТУ по воспитательной работе Иван Огнев, гендиректор управляющей компании «ГД ЖКХ» Дмитрий Ильных, гендиректор «СибирьАвтоЦентр» Валерий Касплер, гендиректор «Алтайские карьеры» Вячеслав Перерядов, а также советник гендиректора Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов.

В гордуме прошлого созыва работали Марина Понкрашева, Сергей Струченко, Юрий Ряполов.

Марина Понкрашева. duma-barnaul.ru Кристина Юстус. duma-barnaul.ru Сергей Струченко. duma-barnaul.ru Юрий Ряполов. duma-barnaul.ru Дмитрий Абалымов. duma-barnaul.ru Иван Огнев. duma-barnaul.ru Дмитрий Ильиных duma-barnaul.ru Валерий Касплер. duma-barnaul.ru Вячеслав Перерядов. duma-barnaul.ru Андрей Солодилов. duma-barnaul.ru

Кто на новенького

Среди «новичков» в Думу прошли директор ДК Барнаула Роман Ильин, главврач городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов, предприниматель Дмитрий Аганов, директор компании «Фрегат» Дмитрий Мавлютов, гендиректор компании «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский, главврач городской поликлиники № 1 Елена Азарова, главврач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова, замдиректора автоцентра «Камаз» Николай Савинский, гендиректор ГК «Промкотлоснаб» Павел Кравченко и директор компании «Порталле Рус» Виталий Казаков.

Роман Ильин. Личная страница ВК Дмитрий Денисов. altai-ter.er.ru Дмитрий Аганов. altai-ter.er.ru Дмитрий Мавлютов. pg.er.ru Михаил Разливинский. pg.er.ru Елена Азарова. pg.er.ru Ирина Молчанова. pg.er.ru Николай Савинский. Личная страница ВК. Павел Кравченко. Личная страница ВК. Виталий Казаков. Фото: «Единая Россия».

Примечательно, что среди одномандатников в новом созыве гордумы будут сразу три главврача. Это Дмитрий Денисов, Елена Азарова и Ирина Молчанова.

Ранее Вячеслав Франк отказался от своего мандата в новой гордуме. Его место займет Диана Рудакова — главврач Краевой клинической больницы.