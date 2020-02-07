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Политика

Депутату АКЗС Андрею Волкову вынесли окончательный приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда оставила приговор депутату АКЗС Андрею Волкову без изменений, сообщили в краевой прокуратуры.

В суде. Фото: altapress.ru.
В суде. Фото: altapress.ru.

Волков проведет в колонии общего режима 5 лет. Также он обязан уплатить в доход государства штраф в сумме 300 тыс. рублей.

После освобождения он будет не вправе в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

Ранее обе стороны подали аппеляционные жалобы. Волков требовал оправдательного приговора, а представители потерпевших просили ужесточить наказание.

В чем обвинили Андрея Волкова

Депутат также является учредителем барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк присваивал деньги, которые граждане вносили в счет оплаты ЖКУ.

Средства перечислялись на счета подконтрольных организаций, а потом подельники тратили их на свои нужды. Речь идет о 43 млн рублей.

Уголовное дело на Горбатюк выделили в отдельное производство, так как она согласилась сотрудничать со следствием. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.

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