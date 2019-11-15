Держись, деревня. Что обсуждали Дмитрий Медведев и министры на совещании в Алтайском крае

13 ноября в селе Санниково Первомайского района председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с министрами на тему устойчивого развития сельских территорий. Он подчеркнул, что это первое подобное совещание в выездном формате и призвал всех готовиться к декабрьскому Госсовету с участием президента страны, который как раз и будет посвящен данной теме.

Однако в социальных сетях и комментариях многие читатели пишут, что так и не поняли, зачем приезжал в Алтайский край премьер-министр со своей командой. Неужели только для того, чтобы дать поручения губернатору Виктору Томенко оперативно разобраться с сельским отоплением и мусором в Бийске? Для этого достаточно телефонного звонка.

Altapress.ru изучил стенограмму министерского совещания в Санниково и постарался рассказать кое-что интересное.

Все будет устойчиво

Дмитрий Медведев во вступительном слове несколько раз подчеркнул, что за пределами городов остается много нерешенных проблем. В России на селе проживают почти 37,3 млн человек, четверть населения страны.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Задача членов правительства и региональных чиновников — «создать для них нормальные условия жизни». Для этого в стране принята государственная программа устойчивого развития сельских территорий.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства:

На 2020 год на эту государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд рублей. Деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание инфраструктуры на селе.

Далее Медведев задал повестку совещания, сказав, что хотел бы услышать, как будет развиваться на селе образование, медицина, соцобеспечение и спорт.

Образование

Министр просвещения Ольга Васильева докладывала о развитии образовательной инфраструктуры в сельской местности — школ, детских садов, школьных площадок для занятий физкультурой и спортом.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Объекты можно построить, но они не будут работать без наличия сельских педагогов, а кадры и их квалификация — самый больной вопрос.

В 2019 году повышение квалификации дистанционно прошли 11 тыс. сельских учителей, но этого недостаточно. Потому что в глубинке будут строиться новые школы.

Ольга Васильева,

министр просвещения РФ:

Объём субсидий для создания сельских школ велик — на сегодняшний день свыше 3 млрд рублей ежегодно. И к концу 2024 года мы планируем создать 7 тыс. новых мест в 41 объекте. В конце декабря 2019 года мы завершаем ввод в эксплуатацию 9 тысяч новых школьных мест, но это места, которые охватывают все программы в сельской местности.

Также Ольга Васильева предложила регионам активно пользоваться таким инструментом господдержки, как создание сельских «точек роста».

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Ольга Васильева,

министр просвещения РФ:

Что это такое? Это субсидия, которая предполагает создание на базе сельской школы специального помещения с оснащением. И в этих оснащённых помещениях школ создаются центры, которые способствуют обновлению преподавания таких предметов, как информатика, математика, технология, основы безопасности жизнедеятельности.

Также министр похвалила Алтайский край за создание особой системы профессиональной подготовки учителей, которая называется «Сетевой край. Образование».

Ее можно тиражировать в других регионах страны. «Очень сильное министерство образование и науки в Алтайском крае, на мой взгляд», — выдала комплимент Васильева.

Кроме того, она предложила централизовать на региональном уровне все необходимые закупки для школьных нужд. Сейчас эти процедуры сосредоточены в муниципалитетах. Предложение было поддержано Минздравом, выступающим следом.

Здравоохранение

Татьяна Яковлева, заместитель министра, начала свой доклад с динамики продолжительности жизни россиян в период с 2014 по 2018 годы. В городах рост составил 1,9 года, а в сельской местности — 2,2 года. Оказывается, как считают в Москве, все не так уж и плохо.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Отдельно остановилась она на теме наличия первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. По словам чиновницы, за 2019 год в России открылись на селе 440 новых ФАПов и 516 мобильных медицинских комплексов.

Далее Яковлева ответила на вопрос Медведева, а как наш народ проходит диспансеризацию. Выяснилось, что за 9 месяцев эту процедуру прошли 41 млн. человек (выполнение годового плана — 67%).

Татьяна Яковлева,

замминистра здравоохранения РФ:

Приведу один только пример пользы диспансеризации — по выявлению злокачественных новообразований первой и второй стадий. В 2016 году было 52%, а за девять месяцев 2019 года — уже 65,6. Если раньше прошёл диспансеризацию человек, выявили у него заболевание, надо на диспансерный осмотр, и если раньше таких случаев было 40−50%, то сегодня у нас впервые выявленная онкология — 97%, сердечно-сосудистые заболевания — 88%. Есть куда ещё стремиться.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Также Татьяна Яковлева доложила, что благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в России на 20% (!) увеличилось количество врачей и среднего медицинского персонала на селе.

«За 2019 год мы получим 6334 медика, из них 4650 врачей и 1684 фельдшера», — сказала она. Вопрос дальнейшего сохранения этих кадров после окончания срока действия программы не обсуждался.

Кроме того, с подачи заместителя министра Дмитрий Медведев поручил губернаторам активно искать возможности для развития в регионах санитарной авиации (строительство вертолетных площадок) и цифровизации медучреждений.

Демография

Докладывал министра труда и социальной защиты Максим Топилин. Куратор бедного Алтайского края подчеркнул, что в сельской местности рождаемость выше, чем в городах и это надо всячески поддерживать. Один из инструментов поддержки — ипотека по льготной ставке 6%. В нее уже вошли около 30 тыс. россиян. Однако в этом числе мало селян.

Максим Топилин. Анна Зайкова , altapress.ru.

Максим Топилин,

министр труда и социальной защиты РФ:

Мы скорректировали параметры ипотечной программы с точки зрения длительности кредита — теперь не 8 лет, а вся длительность. Понятно, что для сельской местности эта история не всегда является приемлемой. Вы давали поручение рассмотреть возможность расширения программы на рынок вторичного жилья, потому что, конечно, для села это было бы наиболее оптимальным. Но Минсельхоз и Минстрой также предлагают распространить такое ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство. Рассчитываем, это будет влиять на поддержку рождаемости.

Также Топилин доложил, что в 2020 году начинается новая программа «Поддержка негосударственных групп ухода». Ее планируют продвигать именно в сельской местности для решения проблемы обеспеченности детскими садами.

В правительстве считают, что там, где экономически нецелесообразно строить детские сады, лучше предоставлять субсидии организациям, которые будут такую работу организовывать и выполнять самостоятельно.

Сельское хозяйство

Докладывала заместитель министра Оксана Лут. Начала с господдержки фермерства и сельхозкооперации. Подчеркнула, что все регионы подали свои заявки на грантовую поддержку проектов (1775 заявок на 1,4 млрд рублей), в том числе — Алтайский край.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Далее Оксана Лут посетовала на то, что из-за недостатка финансирования, по порученным направлениям работы, Минсельхозу не удастся в 2020 году выполнить все показатели госпрограммы устойчивого развития сельских территорий.

Оксана Лут,

заместитель министра сельского хозяйства РФ:

До нас доведено в настоящий момент порядка 45% финансирования, так что не все показатели мы сможем достичь. Но, тем не менее, хочу сказать, что на основное мероприятие «Современный облик сельской территории» уже подали заявки 66 регионов. Это 545 проектов. И все они имеют комплексный подход развития. Общая сумма необходимого финансирования — 49 млрд рублей на это мероприятие. К сожалению, пока нам выделено только 12 млрд рублей.

В зале повисла тяжелая пауза. Вице-премьер Алексей Гордеев пришел замминистру на выручку.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Он сказал, что ведет переговоры с министерством финансов и Антоном Силуановым о полном выделении необходимых средств на 2020 год. Медведев таким ответом остался удовлетворен.

Спорт

Докладывал профильный министр Павел Колобков. Сделал громкое заявление, что спортом на селе занимается около 12 млн. человек, то есть 35% сельских жителей.

В этом году в сельских территориях по стране будут сданы 54 спортивных объекта, а в 2020 году — еще 97 объектов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить число активных сельских спортсменов.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Кроме того, по программе «Спорт — норма жизни» в 2020 году каждый субъект РФ получит 250 млн рублей, а 10 приоритетных регионов — по 375 млн рублей, на строительство спортивных объектов у себя в территориях.

Также Павел Колобков заявил, что поддерживает заявку Алтайского края на проведение в 2021 году Всероссийских сельских спортивных игр.