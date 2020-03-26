«Дети войны», озеленение, маткапитал: о чем позаботились депутаты АКЗС в марте

Алтайские законодатели 26 марта собрались на очередную сессию. Как она проходила и какие законопроекты приняли парламентарии — в фоторепортаже altapress.ru.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в стране и предпринимаемые в регионы меры из-за угрозы коронавируса, депутаты прошли дезинфекцию на входе в АКЗС и отправились работать в штатном режиме.

Повестка была насыщенной. Обсуждение и принятие документов, выступления депутатов и приглашенных заняло более пяти часов. Парламентарии дважды уходили на перерыв.

Выплаты «детям войны»

В повестке было несколько особо значимых социальных законопроектов. Один из них касается материальной поддержки «детей войны», которых в Алтайском крае около 130 тысяч человек.

Депутаты единогласно приняли изменения в закон, благодаря которым все, кто относится к этой категории, в 2020 году получат по 2 тысячи рублей и в будущем в юбилейные годы победы в Великой Отечественной войне им также будет полагаться выплата. Ее размер определят Указом губернатора края.

Сессия АКЗС , 26 марта 2020 года. Анна Зайкова.

Также депутаты учли необходимость оформления документов в дистанционном формате в связи с профилактическими мерами из-за Covid-19. Предоставить нужные бумаги в управления соцзащиты или МФЦ смогут законные представители получателей выплат.

Срубил — высаживай

Другой не менее злободневной темой стали новые требования к компенсационному озеленению. Депутаты внесли изменения в закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края».

Уточнились места высадки растений: их будут располагать на том же земельном участке, на котором были повреждены или уничтожены зеленые насаждения. Причем новые посадки должны быть в двойном объеме — как по количеству растений, так и по площади.

В случае, когда на этом же участке ничего высадить уже нельзя, местная администрация сама определит территорию, но она должна быть не дальше 300 метров.

Обсуждая законопроект, парламентарии высказали свои предложения. Так, депутат-«справедливоросс» Владислав Вакаев, активный борец за зелень, поставил под сомнение точности формулировок в документе.

Сессия АКЗС , 26 марта 2020 года. Анна Зайкова.

Например, спорным ему показалось упоминание «единицы растений», ведь речь может идти не только о деревьях и кустарниках, но и о траве, а «считать каждую травинку мы не будем».

Кроме того, Вакаев обратил внимание, что при высадке саженцев нужно обозначить гарантии выживаемости. Это необходимо для того, чтобы новые деревья действительно компенсировали утраченные, а не получались «сухими палками».

После обсуждений законопроект приняли единогласно.

Что еще рассмотрели депутаты

Губернатор Виктор Томенко внес пакет поправок в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае». Перечень обстоятельств для обращения в суд с заявлением о прекращении действия лицензии дополнили. К примеру, таким обстоятельством теперь стало неоднократное в течение года привлечение перевозчика к административной ответственности, связанное с перевозками. Парламентарии пролонгировали период предоставления права на региональный материнский капитал на третьего ребенка или последующих детей до 31 декабря 2026 года включительно. Сумма составляет 55 387,5 рубля. Также депутаты заслушали подробный отчет начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Андрея Подоляна о деятельности ведомства. С аналогичным докладом выступил уполномоченный по правам человека Борис Ларин.

В завершение сессии перед депутатами с оперативной информацией по эпидемиологической обстановке выступила руководитель Управления Роспотребнадзора в Алтайском крае.

Закрывая сессию, председатель АКЗС Александр Романенко обратил внимание, что дата следующей сессии — 16 апреля — и традиционный формат ее проведения пока находятся под вопросом в связи с вирусной угрозой.

В ближайшие дни будет решаться вопрос по форме предстоящей работы.