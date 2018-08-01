Девушка с митинга алтайских коммунистов против пенсионной реформы рассказала, зачем нарядилась в костюм смерти

Молодая женщина в костюме смерти с косой стала самым заметным персонажем на митинге алтайских коммунистов против повышения пенсионного возраста. С ней фотографировалась. И даже более того: обнимались. Что хотел сказать автор костюма? Кому принадлежит идея? «Идея моя», — рассказала та самая девушка с косой, а в жизни — Наталья Пайвина, коммунист Новоалтайского отделения КПРФ.

Сюрприз для коммунистов

— Наталья Николаевна, почему вы такой символ выбрали для митингов — смерть с косой?

— У меня на спине было написано: «Пенсия за мной». Это означает, что если поднимут пенсионный возраст, люди до него не доживут. Поэтому и выбрала.

— Чей креатив? Чья идея?

— Чисто моя. И она была сюрпризом для всех.

— «Смерть» предлагала многим обняться. Судя по записям, люди охотно это делали. А зачем она это делала?

— Она обнимала людей, еще не вышедших на пенсию. Люди на это реагировали адекватно. Многие подходили сами и говорили: «не доживем до пенсии, обнимите меня».

В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Консатнтин Санталов.

Коса с колокольчиком

— Из чего вы сделали свой костюм?

— Из мусорных мешков. Пошла в магазин и купила. Первый костюм, в котором я была на митинге в Новоалтайске 25 июля, был сделан как балахон.

— То есть вы просто проделали дырки в мешке?

— Нет, я подклеивала рукава, делала резиночки, как на дождевиках, утюгом приклеила капюшон. Все по выкройке. А для второго митинга, в Барнауле, я уже выкраивала пышную юбку, кофточку, сделала бант на поясе и бант на груди. В капюшон вставила проволоку. От вечернего платья дочери остались кольца, которые вставляют под юбку. Я их тоже использовала, чтобы юбочка смотрелась покрасивее.

Получилось, как вечернее платье. Смерть в вечернем платье. Правда, мне его немного порвали на митинге. Но ничего: ленточку отрезать, снизу новую приклеить и все.

— Где взяли взяли косу?

— Сама сделала. Склеила два куска картона от коробки, обшила тканью. Деревянную палку обклеила кожзамом. А на кончик косы пришила колокольчик.

В Новоалтайске на митинг против повышения пенсионного возраста пришла девушка с косой. Евгений Платунов в facebook.com

Ленин для меня никто

— Вы коммунист. Почему?

— Моя точка зрения идеально совпала с предвыборной программой Павла Грудинина «20 шагов». Я за людей. И не понимаю «Единую Россию». Выделяются деньги для домов, где они?

— Ленин для вас кто?

— Никто. Моя дочь с детства очень много читала про Ленина, она хорошо знает историю, мы много с ней об этом говорили. Ленин — не такой уж он и хороший.

— То есть вы не отмечаете его день рождения?

— Нет. У меня более современные воззрения.

Наталья Пайвина , старшая под дому одного из домов в Новоалтайске. Надежда Скалон

«Держись , Наташа»

— Почему в КПРФ приходит много красивых и молодых женщин?

— Каждый хочет внести хоть какой-то свой вклад в улучшение жизни. Сделать попытку пробудить людей, вывести их из комы. Многие люди уже как зомбированные. Нет войны — и ладно. Да есть война. Нас вытравливают не оружием и не бомбежкой: налогами, тарифами, ценами. Есть люди, которые хотят это изменить, попробовать пробудить людей.

После того, как я побывала на собраниях местных депутатов, многие из них очень низко упали в моих глазах. Людям, которые к ним обращаются, они обещают помочь. А на собраниях голосуют против людей. Обсуждают вопросы, с которыми к ним подходят люди, и смеются над ними.

У меня самой была такая ситуация. Я пришла к замглавы администрации Новоалтайска с жалобой на управляющую компанию — на Лагно (Александр Лагно — руководитель ряда управляющих компаний Новоалтайска. — Прим. Altapress. ru). Замглавы при мне позвонил Лагно и с ухмылочкой сказал ему: «Саныч, тут на тебя жалуются, че делать будем»? Это все я сама наблюдала, и мне это очень не понравилось.

На митинге против повышения пенсионного возраста. Одноклассники.

— Зачем вам членство в партии?

— Коллеги мне очень помогают. Я, в основном, занимаюсь проблемами ЖКХ. Бывает, что люди обращаются за помощью, а потом сами же плюют в спину. Это неприятно. Но наши коммунисты, из Новоалтайского отделения партии, постоянно говорят: «Держись, Наташа, держись». Морально они меня поддерживают всегда. Это для меня очень важно.

— Если бы жизнь сложилась так, что вы были бы обеспеченным человеком, у вас бы был богатый муж, вы стали бы коммунистом?

— Все равно бы стала. Движение — это жизнь.

Справка

Наталья Николаевна Пайвина — председатель совета дома в Новоалтайске по адресу Вагоностроительная, 38. Окончила колледж — по образованию она повар-кондитер, но по этой специальности не работала и не планирует. Она помощник депутата Новоалтайского горсобрания.