Ди Каприо обвинили в поджоге лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в том, что он якобы спонсирует неправительственные организации, которые подозреваются в поджогах лесов Амазонии, сообщил РБК.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал Болсонару, но не представил никаких доказательств.



«Фотографируют, отправляют в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает $500 тыс. этой НПО», — описал он предполагаемую схему «сотрудничества».

Ди Каприо ответил на обвинения в своем Instagram. Актер заявил, что не финансировал неправительственные организации, хотя они и заслуживают поддержки.

«В это кризисное время для Амазонии я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над сохранением своего природного и культурного наследия», — написал он. — На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их".

Недавно в бразильском штате Пара задержали четырех человек, связанных с неправительственными организациями. Полиция заподозрила, что они целенаправленно поджигали леса, чтобы сделать фотографии и получить деньги от Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). В фонде эти данные отрицают. Задержанных через несколько дней отпустили.

Что известно о пожарах в Амазонии

Крупные лесные пожары произошли в Амазонии летом 2019 года. Их количество стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с 2018 годом оно выросло на 83%. В августе Болсонару заявлял, что причиной пожаров стал человеческий фактор. Он говорил, что фермеры жгут леса для расчистки территории для сельского хозяйства и выпаса скота.

Ди Каприо и еще несколько филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии, который был назван Amazon Forest Fund. Планировалось, что в его активе будет $5 млн, а одной из основных задач было срочное решение вопросов по спасению «легких планеты».