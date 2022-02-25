25 февраля депутаты АКЗС в первом чтении приняли законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов. Несмотря на то, что подавляющее большинство народных избранников высказались за этот документ, без дискуссии не обошлось.

Суть законопроекта в следующем — дать возможность муниципалитетам самим решать, как будут выбирать главу — назначением или прямым народным голосованием.

Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления.

Сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления. Главы в сельских и городских поселениях избираются на прямых выборах, главы районов и городских округов — по итогам конкурсов.

Представители всех фракций в АКЗС законопроект поддержали, публично высказался против него только один человек — Александр Траутвейн, депутат из Косихинского района. По его мнению, районы надо оставить в покое и не менять ныне работающий механизм избрания глав муниципалитетов, дабы не провоцировать внутренние распри.

«Никто что-то не говорит, а кто будет оплачивать прямые выборы. В районных бюджетах денег не так много и там есть, куда их направить», — сообщил Траутвейн.

Его выступление вызвало шквал эмоций со стороны других депутатов. Владимир Семенов, например, сказал, что следуя этой логике «диктатура — это тоже хорошо».

Александр Траутвейн. фракция «Единая Россия»

Владимир Семенов,

депутат фракции ЛДПР в АКЗС:

Право выбирать — один из принципов демократии. И если мы говорим, что живем в демократическом обществе, то право выбора, а мы этим законопроектом его закладываем, это ключевой момент. Мы данный закон принимаем не для глав, а для народа, жителей Алтайского края, чтобы они имели возможность выбирать и быть избранными. А вставать на позицию — у нас все нормально и устаканилось — это фактически перечеркнуть все демократические принципы и признать, что диктатура это хорошо.

Александр Траутвейн в ответном слове заявил, что это его личная позиция и выражать ее в рамках дискуссии он имеет право.

Из 63 присутствующих депутатов за законопроект проголосовали 61, двое высказались против. Таким образом документ принят в первом чтении.