Дискуссии о бюджете, новое сотрудничество и наставники. Главное, что обсудили на октябрьской сессии АКЗС

26 сентября состоялась очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Основной повесткой стал, конечно, проект бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Однако депутаты рассмотрели еще ряд интересных вопросов: общественные наставники, сотрудничество с Севастополем и единственный поставщик лекарств в крае. Рассказываем о самых важных принятых решениях.

Друг для трудных подростков

В первом чтении принят законопроект «Об общественных наставниках несовершеннолетних в Алтайском крае». Разработкой занимался комитет АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике совместно с региональной прокуратурой.

Общественные наставники будут работать с детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних либо находящимися в социально опасном положении.

Татьяна Ильюченко,

председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике:

Наставник необходим для ребят, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в отношении которых ведется индивидуальная профилактическая работа.

Татьяна Ильюченко. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Согласно проекту, определятся обязанности правовых наставников, требования к ним, порядок отбора и закрепление за ними подопечных.

Так, наставник должен быть старше 18 лет, быть гражданином РФ, подходить по деловым и моральным качествам, чтобы стать положительным примером для подопечного.

Кроме того, он должен жить в том же населенном пункте, что и вверенный ему подросток, и иметь достаточный жизненный опыт или опыт работы с детьми.

Наставник должен стать настоящим другом ребенку. Он будет помогать подопечному, подсказывать, вовремя давать сигнал, если что-то не в порядке. И станет личным примером, который замотивирует подростка оставаться на правильном жизненном пути.

Полномочия Минприроды

В связи с изменениями в Лесной кодекс РФ на сессии АКЗС уточнили полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В частности — по установлению зон контроля лесных пожаров, выполнению мер пожарной безопасности в лесах, тушения лесных пожаров, а также осуществлению мер экстренного реагирования.

Зоны контроля лесных пожаров — это удаленные труднодоступные леса, на территории которых пожары разрешено не тушить. В Алтайском крае таких зон нет. Вся площадь лесного фонда 4,4 млн га подлежит наземному тушению.

Зато региона коснулись поправки относительно государственного электронного реестра.

Согласно им министерство начнет вести учет на основе созданной федеральной государственной информационной системы лесного комплекса уже с 1 января 2024 года.

Единственный поставщик лекарств

В ходе сессии унитарное предприятие «Аптеки Алтая» получило право единственного поставщика в части обеспечения жителей края лекарствами и изделиями медицинского назначения.

Такая необходимость возникла из-за неоднократного объявления торгов и их вынужденного повторного проведения, поскольку поставщики не выходили на заключение контракта. А также в силу ухода с рынка части лекарственных препаратов.

Разработчики полагают, что законопроект позволит обеспечить население доступными лекарствами и медизделиями и серьезно снизит число отсроченных рецептов, сформирует резерв лекарств на складах. А еще сократит сроки закупки наркотических и психотропных препаратов.

Предприятие будет поставлять, доставлять и хранить лекарства, специализированные продукты лечебного питания, расходные материалы и средства для дезинфекции для нужд Минздрава и подведомственных ему учреждений.

Особое внимание уделят формированию цен, поскольку поставщик будет единственным в крае.

Обмен опытом

Депутаты одобрили межпарламентское сотрудничество между Заксобранием Севастополя и АКЗС.

Предполагается, что парламенты двух регионов будут направлять друг другу тексты принятых законов и иных документов.

Кроме того, обмениваться планами законотворческой деятельности, проводить совместные депутатские слушания, встречи, консультации и переговоры по вопросам законотворческой деятельности.

В том числе стороны будут обсуждать проекты федеральных законов и делиться опытом организации мониторинга законодательства.

Бюджетные переживания

Самой обсуждаемой темой, конечно, стали основные параметры краевого бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Конструкцию проекта представил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Так, доходы составят 143,1 млрд рублей, расходы — 158 млрд рублей. Дефицит — 14,9 млрд рублей.

Данил Ситников. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Среди парламентариев развернулась целая дискуссия. Все фракции парламента признали видимые минусы бюджета и недостаточное финансирование многих направлений, например, образования и культуры. А представитель фракции ЛДПР высказался о малом размере субсидирования со стороны государства.

Тем не менее, четыре из пяти фракций поддержали проект в первом чтении: «за» проголосовали 45, «против» — 17.

Председатель АКЗС Александр Романенко напомнил о непростых внешне- и внутриполитических условиях формирования бюджета, который должен не только отвечать интересам развития экономики, но и гарантировать выполнение социальных обязательств государства перед населением.

Он добавил, что пока некоторые статьи краевого бюджета имеют уровень наполнения ниже прошлогоднего, поскольку еще неизвестны все цифры федерального бюджета.

Спикер успокоил парламентариев, что объемы поступлений в Алтайский край будут уточнены ко второму чтению, которое состоится в конце ноября. К тому моменту федеральный бюджет уже будет принят в окончательной редакции.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Но даже зная, что объемы поступлений возрастут, мы не можем, как предлагают отдельные коллеги, заранее увеличить доходы и тем самым сократить дефицит. Это так не работает. Поэтому по мере того, как дополнительные средства из федерального бюджета и собственные доходы будут поступать, мы будем учитывать их в нашем бюджете.

Александр Романенко. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Дополнительные средства ОМС

Также парламентарии утвердили изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год.

Дополнительные средства направят в две сферы. Во-первых, деньги пойдут на привлечение кадров: когда в медучреждении растет штат, растет и объем стимулирующих выплат.

Так, на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала выделят 71,5 млн рублей.

Во-вторых, средства выделят на повышение и поддержку онковыявляемости. Около 400 тыс. рублей пойдут на стимулирующие выплаты медикам, которые выявили онкологические заболевания в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения.

Всего с учетом поступлений, уточнений и перераспределения ранее полученных средств доходная часть бюджета краевого фонда ОМС в 2023 году составит 42 млрд 345 млн рублей.