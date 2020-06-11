Дистанция уважения: глава ЦИК рассказала, как будут проверять паспорта в день голосования по поправкам к Конституции

1 июля проверять паспорта во время голосования по поправкам в конституцию будут на расстоянии, с которого видно.

Проверка документов будет бесконтактной, но с допустимого расстояния, уточнила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Уточняю, 1,5−2 метра — это санитарная дистанция, которая должна быть между гражданами для их безопасности. Мы считаем, что это принципиально важная норма, что участник голосования не отдает свой паспорт в руки членам комиссии. А на расстоянии, с которого видно, показывает так, чтобы члены комиссии могли рассмотреть все данные», — цитирует «Интерфакс» Памфилову.

И избиратель, и член комиссии будут в маске и в перчатках, но во время проверки паспорта избиратель должен будет приспустить маску.

Памфилова сообщила — ЦИК дорабатывает рекомендации совместно с Роспотребнадзором, пишет bfm.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля.

Оплата

1 июля объявлен выходным днем. Однако работающие 1 июля получат повышенную зарплату.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко пояснила, что согласно Трудовому кодексу за работу в выходные или праздничные дни зарплата начисляется не менее, чем в двойном размере.

Но и те, кто не будет работать в день голосования, тоже сохранят свою заработную плату.