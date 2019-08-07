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Политика

Дизайнер Артемий Лебедев уехал из России из-за разгона акций протеста в Москве

Дизайнер Артемий Лебедев срочно покинул Россию из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов «За свободные выборы», пишут «Ведомости». На своем YouTube-канале он завяли, что это было сложное решение, но ситуация в стране слишком серьезная и он решил выехать в Европу.

Артемий Лебедев.
Артемий Лебедев.
youtube.com

Лебедев не исключил, что в будущем не сможет вернуться в Россию. «То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — заявил дизайнер. Он полагает, что правящая «клика» (власть) в России украла выборы и голоса,

деньги, пенсии, обложив россиян налогами.

Он сетует на то, что во власть не могут прийти молодые, талантливые и умные люди, с которыми можно было бы добиться потрясающих результатов. Вместо этого Россия поссорилась со «всем миром», имеет огромные расходы на военные действия.

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».

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