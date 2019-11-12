Дизайнер посоветовал Кадырову держать «своих псов на цепи»

В начале сообщения Артемий Лебедев цитирует главу Чечни, который недавно в обращении к своему народу сказал, что тех, кто «нарушает согласие между людьми, распускает сплетни, устраивает раздоры» надо остановить «убивая, сажая, пугая» даже если «весь мир будет гореть синим пламенем и законы всех стран будут нарушены».

Лебедев отметил, что главу Чечни «слушают и боятся» настолько, что молчат. «А я — не молчу», — заявил дизайнер.

Есть вещи важнее законов, такие как любовь, семья, жизнь, уверен Лебедев.

«Законы несовершенны. Но лучше них человечество не придумало ничего. Без правосудия мы вернемся в каменный век», — говорит дизайнер.

«Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет. Но никакое достоинство никакого мужчины не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить», — пишет Лебедев.

«Жизнь дается человеку богом, и никто не вправе ее отнимать. Даже человек, у которого задета честь», — пишет дизайнер.

«В юности я был в древнерусском храме в Старой Ладоге. И там есть старинная фреска на стене — Георгий победоносец усмиряет змея. Но не копьем, а божьим словом. Именно так поступают настоящие мужчины — они решают свои проблемы бескровно. Интеллект сильнее мышц», — рассказывает Лебедев.

«Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх, — написал Лебедев, посоветовав Кадырову держать «своих псов на цепи».