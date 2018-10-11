Для перепродажи. В Кремле рассказали, зачем закупили икру летучей рыбы на 22 миллиона

Подведомственное управлению делами президента предприятие закупило на 23 миллиона рублей икру летучей рыбы. Пресс-секретарь управления Елена Крылова сообщила, что ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» сделал эту закупку для своей коммерческой деятельности по договору с сетью ресторанов японской кухни «Якитория», пишет РИА Новости.

Блинчики с икрой. СС0.