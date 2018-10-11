Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
51

Для перепродажи. В Кремле рассказали, зачем закупили икру летучей рыбы на 22 миллиона

Подведомственное управлению делами президента предприятие закупило на 23 миллиона рублей икру летучей рыбы. Пресс-секретарь управления Елена Крылова сообщила, что ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» сделал эту закупку для своей коммерческой деятельности по договору с сетью ресторанов японской кухни «Якитория», пишет РИА Новости.

Блинчики с икрой.
Блинчики с икрой.
СС0.

Информацию об икре СМИ нашли на портале госзакупок. Там сообщалось, что торговый дом «Кремлевский» управления делами президента РФ заключает контракты в долларах на поставку икры летучей рыбы. Всего содержится информация о семи закупках у единственного поставщика «Остров Логистик» по 48,788 тысячи долларов каждый. Согласно данным на портале, по каждому договору надо поставить 105 упаковок, срок исполнения — до конца декабря текущего года.

Товар закупается для торгового центра «Подмосковье» — филиала ТД «Кремлевский». «Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату платежа», — указывается в документах. Общая сумма на закупку икры в рублях по курсу ЦБ на сегодняшний день составит 23 миллиона.

Елена Крылова рассказала, что «Торговый дом «Кремлевский» размещает заказы согласно требованиям законодательства, но действует в рамках выполнения договора на обслуживание сети ресторанов японской кухни, так как занимается коммерческой деятельностью для обеспечения собственного функционирования.

Елена Крылова,
пресс-секретарь управделами президента:

Заключен договор на обслуживание сети «Якитория», и в рамках работы по этому договору производятся закупки, перевозка и растаможка для сети ресторанов. Комбинат питания, как федеральное унитарное предприятие, обязан публиковать свои закупки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка