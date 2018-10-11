Для перепродажи. В Кремле рассказали, зачем закупили икру летучей рыбы на 22 миллиона

Информацию об икре СМИ нашли на портале госзакупок. Там сообщалось, что торговый дом «Кремлевский» управления делами президента РФ заключает контракты в долларах на поставку икры летучей рыбы. Всего содержится информация о семи закупках у единственного поставщика «Остров Логистик» по 48,788 тысячи долларов каждый. Согласно данным на портале, по каждому договору надо поставить 105 упаковок, срок исполнения — до конца декабря текущего года.
Товар закупается для торгового центра «Подмосковье» — филиала ТД «Кремлевский». «Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату платежа», — указывается в документах. Общая сумма на закупку икры в рублях по курсу ЦБ на сегодняшний день составит 23 миллиона.
Елена Крылова рассказала, что «Торговый дом «Кремлевский» размещает заказы согласно требованиям законодательства, но действует в рамках выполнения договора на обслуживание сети ресторанов японской кухни, так как занимается коммерческой деятельностью для обеспечения собственного функционирования.
Елена Крылова,
пресс-секретарь управделами президента:
Заключен договор на обслуживание сети «Якитория», и в рамках работы по этому договору производятся закупки, перевозка и растаможка для сети ресторанов. Комбинат питания, как федеральное унитарное предприятие, обязан публиковать свои закупки.