Для России и Белоруссии передумывают единую валюту

Единая валюта может появиться в рамках союзного договора. Это будет возможно в условиях создания единого экономического пространства, прокомментировал Орешкин итоги встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Министр торговли Белоруссии подчеркнул, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

Встреча министров России и Белоруссии прошла в субботу на полях ПМЭФ-2019. Там же президент России Владимир Путин заявил, что речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может. Но он напомнил, что у Москвы и Минска есть план строительства Союзного государства.

По мнению Путина, люди в этом заинтересованы. Президент подчеркнул, что многое в этом направлении уже сделано, в том числе и в соцсфере.