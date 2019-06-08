Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Для России и Белоруссии передумывают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил: центробанки России и Белоруссии обсуждают перспективу создания единой валюты, передает ТАСС.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
kremlin.ru

Единая валюта может появиться в рамках союзного договора. Это будет возможно в условиях создания единого экономического пространства, прокомментировал Орешкин итоги встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Министр торговли Белоруссии подчеркнул, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

Встреча министров России и Белоруссии прошла в субботу на полях ПМЭФ-2019. Там же президент России Владимир Путин заявил, что речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может. Но он напомнил, что у Москвы и Минска есть план строительства Союзного государства.

По мнению Путина, люди в этом заинтересованы. Президент подчеркнул, что многое в этом направлении уже сделано, в том числе и в соцсфере.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость