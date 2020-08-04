Дмитрий и Светлана Медведевы получили дипломатические паспорта

Дипломатический паспорт дает возможность въезжать в страны на облегченных условиях, в том числе в ЕС.
Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.
О Совбезе и новой должности
Совет безопасности России — конституционный совещательный орган, председатель которого — Владимир Путин. Раньше должности зампреда Совбеза не существовало.
16 января ее специально создали для Дмитрия Медведева после его ухода с поста премьер-министра России. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил изменить Конституцию.
Зампредседателя Совбеза назначается президентом и подчиняется ему, пишет polit.ru. В полномочия Дмитрия Медведева входит взаимодействие с российскими и зарубежными госорганами, а также общественными и международными организациями. Также он будет контролировать исполнение поручений президента, информировать его по вопросам национальной безопасности, участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России.
Обязанности зампреда Совбеза частично дублируют полномочия секретаря Совбеза.