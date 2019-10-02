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2 октября
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Политика

Дмитрий Медведев может посетить Алтайский край в октябре

Визита Дмитрия Медведева, главы федерального правительства, ожидают в Алтайском крае в текущем месяце. Официального подтверждения эта информация в данный момент еще не получила, однако приезд премьера начали анонсировать в телеграм-каналах.

Дмитрий Медведев в Барнауле.
Дмитрий Медведев в Барнауле.
Пресс-служба Кремля.

Согласно имеющимся данным, глава кабмина РФ ознакомится с социальными объектами региона и проконтролирует реализацию нацпроектов на территории региона.

Любопытно, что Дмитрий Медведев в качестве премьер-министра ни разу не был в Алтайском крае. Барнаул он посещал лишь тогда, когда занимал пост президента.

Его поездка в краевую столицу состоялась 1 ноября 2011 года. Тогда Медведев посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.

Затем он выступил на пленарном заседании IV Всероссийского студенческого форума, провел встречу с активом «Единой России» и пообщался с тогдашним губернатором Алтайского края Александром Карлиным.

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