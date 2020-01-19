Дмитрий Медведев объяснил, почему ушел в отставку

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — цитирует Медведева ТАСС.