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Политика

Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения российского сегмента от глобальной сети

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев и Lada.
Дмитрий Медведев и Lada.
government.ru

Отключение от глобальной сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США, считает Медведев.

«Потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

У России на этот случай есть план действий, заверил Медведев.

Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

Медведев заявил — на фоне угроз была создана своя система по передаче информации, пишет Lenta.ru.

«То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — подчеркнул Медведев.

И напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.

Альтернатива SWIFT

В 2014 году Россия создала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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