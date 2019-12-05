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Политика

Дмитрий Медведев предупредил журналистов о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами российских телеканалов 5 декабря прокомментировал протестные акции, которые прошли в Москве летом. «Закон нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций», — цитирует Медведева RT.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Журналисты попросили премьер-министра высказать свое мнение о протестах, произошедших на фоне выборов в Мосгордуму, ареста актёра Павла Устинова и дела журналиста Ивана Голунова. Медведев заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством:

«…Заявлять о своём мнении нужно всё-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами. Закон нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему», — отметил он.

По его мнению, ни в социальных сетях, ни на площадях нельзя решить проблемы, уточняют «Известия».

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