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17 декабря
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Политика

Дмитрий Медведев распорядился выделить миллионы долларов на восстановление Сирии

Россия выделит различным структурам ООН средства на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

«Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году за счет средств федерального бюджета $16,9 млн», — говорится в документе.

Отмечается, что деньги выделяются в целях обеспечения участия России в международных усилиях по восстановлению Сирии. Средства пойдут в том числе на помощь муниципалитетам наиболее пострадавших провинций страны и на восстановление системы образования, пишет ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее, вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия восстановила работу единственного в Сирии завода по производству химических удобрений. В работу предприятия планируется вложить порядка еще $200 млн.

На восстановленном заводе, который не работал из-за боевых действий, работают 1,5 тыс. человек.

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