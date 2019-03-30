Дмитрий Медведев рассказал, чему ему не хватает в жизни

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что больше всего из непубличной жизни он скучает по возможности спокойно пройтись по улице. Так он ответил на вопрос пользователей соцсети «ВКонтакте», пишет «Интерфакс».

«Возможность спокойно пройтись по улице, на людей посмотреть, зайти куда-то в музей, в театр, кофе попить просто. Это все равно связано с передвижением большого количества лиц. Это создает неудобство и мне, и зачастую людям, которые рядом находятся», — сказал Медведев.

Он надеется, что через некоторое время у нет появится такая счастливая возможность.

На вопрос о музыкальных предпочтениях Медведев рассказал, что в молодости он слушал рок, был диджеем. Сейчас его музыкальные вкусы стали шире.

«Я слушаю очень разную музыку. На моем „репите“ может быть все, что угодно, начиная от Элвиса Пресли, Дина Мартина и даже Бетховена и Моцарта, заканчивая современными рок-коллективами и иногда даже современными электронными», — сказал он.

Медведев добавил, что больше стал слушать русский рок, в том числе группы «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф» и «Кино». При этом, по его словам, он практически не слушает рэп и хип-хоп.

Премьер-министр также рассказал, что каждое утро занимается спортом. В день он отжимается на специальном тренажере примерно по 50 раз.