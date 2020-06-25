Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Дмитрий Медведев в числе первых проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам к Конституции РФ.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Он посетил избирательный участок в столичном районе Раменки.

«Утром в четверг, в первый день проведения очного голосования, Медведев принял участие в нем», — сообщает ТАСС.

Он голосовал на избирательном участке № 2760 в Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в Москве.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено президентом РФ Владимиром Путиным на 1 июля, пишет ura.ru. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, однако затем было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Проголосовать можно до основного его дня — с 25 по 30 июня. Также предусмотрено голосование вне избирательного участка (в том числе на придомовых территориях), голосование на дому и электронное голосование.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость