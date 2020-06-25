Дмитрий Медведев в числе первых проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам к Конституции РФ.

Он посетил избирательный участок в столичном районе Раменки.

«Утром в четверг, в первый день проведения очного голосования, Медведев принял участие в нем», — сообщает ТАСС.

Он голосовал на избирательном участке № 2760 в Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в Москве.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено президентом РФ Владимиром Путиным на 1 июля, пишет ura.ru. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, однако затем было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Проголосовать можно до основного его дня — с 25 по 30 июня. Также предусмотрено голосование вне избирательного участка (в том числе на придомовых территориях), голосование на дому и электронное голосование.