ДНР: Украина вывела артиллерию на боевые позиции

Разведка управления Народной милиции ДНР установила, что армия Украины приведена в высшую степень боевой готовности и выдвинулась на передовые позиции. Предполагается, что следующий шаг — активные боевые действия против республики, пишет ТАСС .

«Оккупанты выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — отмечается в сообщении ДНР. В нем перечислено, что к бою готовятся подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС, подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты. Также в Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Плюс зафиксирована активность разведывательных дронов на границе с Донбассом. Два аппарата удалось перехватить.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — подчеркивается в заявлении.

В ведомстве полагают, что для начала боев украинская сторона может провести террористические акты на границе.

На данный момент на территории действует бессрочное перемирие, установленное 21 июля. Однако самопровозглашенная республика заявляет, что нарушения со стороны Украины начались уже в первые сутки, добавляет Lenta.