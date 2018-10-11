До конца осени алтайские единороссы обновят руководство регионального отделения партии

По словам секретаря регионального отделения партии Александра Романенко, в этом году ежегодное обновление руководящего звена партии в регионе может превысить уставные 10%.

Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит ежегодную отчетную кампанию. Конференции состоятся в каждом из 69 местных отделений. Единороссы проанализируют итоги прошедших избирательных кампаний, обсудят стратегии развития партийных организаций в муниципалитетах и проведут ротации местных политсоветов.

В конференциях на местах принимают участие члены регионального политсовета, депутаты краевого парламента. Так, например, в работе партийной конференции в ЗАТО Сибирский, прошедшей 10 октября, принял участие секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко. Обращаясь к активу местного отделения, лидер алтайских единороссов отметил высокий уровень явки на прошлых выборах, хорошую работу по привлечению сторонников, но призвал сделать выводы и «подтянуть» партийную работу по итогам голосования на выборах губернатора.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России»:

Работа каждого из местных отделений напрямую отражается на эффективности деятельности Регионального отделения в целом. Поэтому мы стараемся максимально ответственно подходить к подбору кадров на местах. Ежегодное обновление руководящих органов партии — обязательное требование Устава партии. Минимальный порог ротации, который мы должны выдержать, это 10%. По опыту прошлых лет мы зачастую выходим за рамки этого показателя в большую сторону. Для нас эта процедура не является формальностью.

По словам спикера, партийная работа требует большой самоотдачи, поэтому вполне закономерно, что кто-то устает, уходит на пенсию или переходит на иное место работы, набравшись необходимого опыта. На смену приходят новые люди со свежим взглядом и энергией, готовые учиться, работать над преобразованиями.

В рамках отчетной кампании обновление коснется не только составов местных политсоветов. Так, например, ожидается разбор полетов в местных отделениях, которые показали неудовлетворительную работу на выборах президента и губернатора Алтайского края. Уже точно известно о смене секретарей в Красногорском и Егорьевском районах.

Большая часть конференций местных отделений состоится уже на этой неделе. Финалом отчетной кампании станет краевая конференция. На ней единороссы проведут аналогичную процедуру ротации только теперь уже в отношении регионального политсовета, а также определят делегатов на Съезд партии в Москве.