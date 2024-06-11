11 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

«Добивались восемь лет». Депутат Госдумы Александр Терентьев о возврате индексации пенсий

О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, отмененной в 2016 году, объявил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства попросил парламентариев подготовить соответствующий законопроект. Социалисты все эти восемь лет настаивали на индексации. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

Александр Терентьев
Александр Терентьев
Фото предоставленно партией "Справедливая Россия - За правду"

«Новость о том, что индексация пенсий работающим пенсионерам возвращается, стала с одной стороны, громом среди ясного неба, с другой – принесла колоссальнейшее удовлетворение, которое испытываешь, когда долго и упорно идешь к какому-то результату, – цитируют справедливороссы Александра Терентьева. – Я считаю, что это решение главы государства – исправление одной из главных ошибок прошлого. Прискорбно, что Правительство отнекивалось от нашей аналогичной инициативы почти десятилетие».

Социалисты сообщают, что лидер партии Сергей Миронов единственный из руководителей фракций ГД, кто поднял этот вопрос на мартовской встрече с Президентом. Эта инициатива была озвучена и в напутственном слове новому Правительству. Они добавляют что, у СРЗП есть серьезные наработки, как в виде законопроекта, так и детальных расчетов, доказывающих, что индексация пенсий работающим пенсионерам не только социально справедлива, но и выгодна для бюджета.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость