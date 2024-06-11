«Добивались восемь лет». Депутат Госдумы Александр Терентьев о возврате индексации пенсий

О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, отмененной в 2016 году, объявил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства попросил парламентариев подготовить соответствующий законопроект. Социалисты все эти восемь лет настаивали на индексации. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

«Новость о том, что индексация пенсий работающим пенсионерам возвращается, стала с одной стороны, громом среди ясного неба, с другой – принесла колоссальнейшее удовлетворение, которое испытываешь, когда долго и упорно идешь к какому-то результату, – цитируют справедливороссы Александра Терентьева. – Я считаю, что это решение главы государства – исправление одной из главных ошибок прошлого. Прискорбно, что Правительство отнекивалось от нашей аналогичной инициативы почти десятилетие».

Социалисты сообщают, что лидер партии Сергей Миронов единственный из руководителей фракций ГД, кто поднял этот вопрос на мартовской встрече с Президентом. Эта инициатива была озвучена и в напутственном слове новому Правительству. Они добавляют что, у СРЗП есть серьезные наработки, как в виде законопроекта, так и детальных расчетов, доказывающих, что индексация пенсий работающим пенсионерам не только социально справедлива, но и выгодна для бюджета.

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