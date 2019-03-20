Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана

Кандидатуру на пост председателя Сената Казахстана выдвигает президент республики. Глава верхней палаты избирается на ее заседании из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием — большинством голосов от общего числа.
За Назарбаеву единогласно проголосовали все присутствовавшие 44 депутата палаты.
Дарига Назарбаева,
глава Сената Казахстана:
Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории. Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защите социально уязвимых слоев общества.
Назарбаева занимала пост депутата Сената с сентября 2016 года.