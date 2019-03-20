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20 марта
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Политика

Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана

Главой верхней палаты парламента Казахстана — Сената — 20 марта стала Дарига Назарбаева, которая раньше занимала пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Театр балета. Астана, Казахстан.
Театр балета. Астана, Казахстан.
Надежда Будрина

Кандидатуру на пост председателя Сената Казахстана выдвигает президент республики. Глава верхней палаты избирается на ее заседании из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием — большинством голосов от общего числа.

За Назарбаеву единогласно проголосовали все присутствовавшие 44 депутата палаты.

Дарига Назарбаева,
глава Сената Казахстана:

Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории. Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защите социально уязвимых слоев общества.

Назарбаева занимала пост депутата Сената с сентября 2016 года.

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