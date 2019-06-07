Дочь Пескова извинилась за «одобрение» казни гомосексуалистов в исламе

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета извинилась за то, что назвала нормой казнь гомосексуалистов в исламе.

«Прошу прощения за сегодняшний инцидент. Мне был задан вопрос, на который я ответила, не подумав. Разумеется, никто не может одобрять и совершать насилие над людьми», — написала Пескова в Instagram.

Ранее на вопрос в сторис, не смущает ли ее факт, что в исламе гомосексуализм карается смертью, девушка ответила: «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам <запретные действия в шариате>".

«С точки зрения любой религии, гомосексуализм абсолютно неприемлем. С точки зрения природы — это совершенно противоестественно. С моей личной точки зрения — главное данную практику не пропагандировать», — написала Пескова, пишет znak.com.

Ранее Пескова написала в Instagram, что «очень интересуется исламом» и держала пост три последние дня в Рамадан.