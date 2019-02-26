Дочь Пескова пошла на стажировку к депутату Европарламента

«Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право. При этом я хотел бы подчеркнуть, что у неё контракт с Европарламентом, а не со мной лично», — рассказал Шопрад, уточнив, что Пескова стажируется в ЕП с ноября 2018 года.

По словам евродепутата, каких-либо нарушений при устройстве Песковой на указанную позицию допущено не было.

Политик также подчеркнул, что девушка не имеет доступа к секретным данным, не посещает закрытые заседания.

«В её обязанности входит, например, подготовка обзоров прессы», — заключил Шопрад.

Ранее СМИ, в частности EU Observer, передавали, что Пескова стала стажёром в Европарламенте.