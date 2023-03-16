16 марта
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Политика

Дочери Машкова грозит 15 лет тюрьмы за посты с фейками о СВО

Мария Машкова давно разошлась во мнениях со своим отцом, известным актером, народным артистом РФ и общественным деятелем Владимиром Машковым, из-за проведения спецоперации на Украине, пишет «Экспресс-Газета».

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Дочь известного киноактера улетела жить в США и возвращаться на родину не собирается.

Однако продолжает публиковать посты в соцсетях о сложившейся обстановке в зоне СВО. Она сообщила подписчикам, что на родину теперь совершенно точно не вернется никогда — не хочет сидеть в тюрьме, куда, по ее версии, она попадет лет на 15.

Актриса замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. У супругов две дочери — 12-летняя Стефания и 10-летняя Александра. Артистка давно живет с семьей в США, однако она часто прилетала в Москву на съемки, напоминает Газета.Ru.

Факты

Владимир Машков входил в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию РФ. Входил в число доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

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