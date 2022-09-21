21 сентября
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Политика

Доходы бюджета Барнаула упадут к 2025 году почти на 20%

В Барнауле приняли решение о подготовке бюджета к первому чтению. Согласно нему, доходы городской казны, предположительно, будут снижаться в ближайшие годы.

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

В городской администрации прошло заседание комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и формированию расходной части проекта бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов.

Городской бюджет на ближайшие годы муниципальные чиновники закладывают с дефицитом, т. е. превышением расходов над доходами. Кроме того, дефицит будет расти с каждым годом.

Проект бюджета Барнаула на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (по данным официального сайта Барнаула).
Проект бюджета Барнаула на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов (по данным официального сайта Барнаула).
altapress.ru

В 2023 году планируется, что в городской бюджет поступит 21,5 млрд рублей. Расходы составят 22,6 млрд рублей, а дефицит — 1,021 млрд рублей.

В 2024 году доходы города планируются в размере 19,3 млрд рублей, а расходы — 20,4 млрд рублей. Дефицит составит 1,081 млрд рублей.

На плановый период 2025 года доходы ожидаются в размере 18,4 млрд рублей, расходы — 19,6 млрд рублей, дефицит — 1,149 млрд рублей.

Объемы доходной и расходной части бюджета еще будут уточняться после того, как будет проработан проект краевого бюджета.

Для сравнения, на 2022 год доходы города приняты в размере 22,7 млрд рублей, а на плановый период 2023 и 2024 годов — 21,1 млрд и 19,6 млрд рублей соответственно. Снижение доходов Барнаула в 2025 году, по сравнению с 2022 годом составит 18,9%.

Публичные слушания по проекту бюджета Барнаула планируют провести 21 октября.

Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета в годовом выражении снизились на 11% в августе после июльского падения на 26%.

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