Депутаты Госдумы от Алтайского края опубликовали размеры своих заработков

Даниил Бессарабов, «Единая Россия»
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.
- Доход: 5,7 млн рублей,
- Имущество: на пару с супругой земельный участок и жилой дом (233 кв. метра).
Иван Лоор, «Единая Россия»
Иван Лоор.
Олег Богданов
- Доход: 6 млн рублей,
- Имущество: совместно с женой земельный участок, а также земля под усадьбу, машина Mitsubishi Pajero и снегоход Arctic Cat.
Александр Прокопьев, «Единая Россия»
Александр Прокопьев решил пострелять.
www.instagram.com/asprokopyev
- Доход: 138,3 млн рублей,
- Имущество: земля под дачное хозяйство (4,9 тысяч кв. метров), дом (1,1 тысяч кв. метров), жилое строение, три квартиры, катер Master Craft и мотоцикл Ducati.
Владимир Шаманов, «Единая Россия»
Владимир Шаманов.
vk.com/club44601793
- Доход: 13 млн рублей,
- Имущество: два земельных участка, дом, квартира и нежилое здание.
Александр Терентьев, «Справедливая Россия — За правду»
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru
- Доход: 5,6 млн рублей,
- Имущество: автомобиль Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC.
Мария Прусакова, КПРФ
Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года. Мария Прусакова.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
- Доход: 2,7 млн рублей.
- Имущество: квартира (60,1 кв. метров), в долевой собственности дом и квартир, на праве пользования также земельный участок (643 кв. метра).
Анжелика Глазкова, КПРФ
Справа Анжелика Глазкова, КПРФ.
kprf.ru
- Доход: 19,3 млн рублей,
- Имущество: квартира (67,4 кв. метра), автомобиль Honda CR-V.