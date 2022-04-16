16 апреля
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Политика

Депутаты Госдумы от Алтайского края опубликовали размеры своих заработков

На сайте Госдумы РФ опубликованы декларации о доходах парламентариев за 2021 год, в том числе и семерых, представляющих интересы Алтайского края.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
пресс-служба Государственной Думы

Даниил Бессарабов, «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.
  • Доход: 5,7 млн рублей,
  • Имущество: на пару с супругой земельный участок и жилой дом (233 кв. метра).

Иван Лоор, «Единая Россия»

Иван Лоор.
Иван Лоор.
Олег Богданов
  • Доход: 6 млн рублей,
  • Имущество: совместно с женой земельный участок, а также земля под усадьбу, машина Mitsubishi Pajero и снегоход Arctic Cat.

Александр Прокопьев, «Единая Россия»

Александр Прокопьев решил пострелять.
Александр Прокопьев решил пострелять.
www.instagram.com/asprokopyev
  • Доход: 138,3 млн рублей,
  • Имущество: земля под дачное хозяйство (4,9 тысяч кв. метров), дом (1,1 тысяч кв. метров), жилое строение, три квартиры, катер Master Craft и мотоцикл Ducati.

Владимир Шаманов, «Единая Россия»

Владимир Шаманов.
Владимир Шаманов.
vk.com/club44601793
  • Доход: 13 млн рублей,
  • Имущество: два земельных участка, дом, квартира и нежилое здание.

Александр Терентьев, «Справедливая Россия — За правду»

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru
  • Доход: 5,6 млн рублей,
  • Имущество: автомобиль Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC.

Мария Прусакова, КПРФ

Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года. Мария Прусакова.
Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года. Мария Прусакова.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
  • Доход: 2,7 млн рублей.
  • Имущество: квартира (60,1 кв. метров), в долевой собственности дом и квартир, на праве пользования также земельный участок (643 кв. метра).

Анжелика Глазкова, КПРФ

Справа Анжелика Глазкова, КПРФ.
Справа Анжелика Глазкова, КПРФ.
kprf.ru
  • Доход: 19,3 млн рублей,
  • Имущество: квартира (67,4 кв. метра), автомобиль Honda CR-V.
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