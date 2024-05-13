13 мая
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Политика

Доктор экономических наук, в армии не служил. Что известно о кандидате на пост министра обороны РФ Андрее Белоусове

В России впервые за 12 лет сменится глава министерства обороны. Этот пост ввиду продолжающихся боевых действий на Украине можно назвать вторым по значимости в стране. На это место по представлению президента вновь претендует не военный специалист, а ученый-экономист и первый заместитель (пока еще с приставкой и. о.) председателя правительства РФ Андрей Рэмович Белоусов. Altapress.ru разобрался, что известно о возможном преемнике Сергея Шойгу.

Андрей Белоусов, Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина.
kremlin.ru

Кто такой Андрей Белоусов

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.

В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. В армии не служил.

С 2000 по 2006 годы занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год — замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год.

С 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента РФ, входил в состав Военно-промышленной комиссии.

21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером России.

С марта 2020 года — председатель совета директоров «РЖД».

Почему рассматривают его кандидатуру

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин предлагает гражданского человека на пост главы Минобороны РФ, чтобы ведомство было открыто для инноваций и передовых идей. По его словам, важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике.

Однако в Кремле заверили, что назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит «системы координат в военной составляющей ведомства».

Мнения экспертов

Отставка Сергея Шойгу и назначение Андрея Белоусова на его место стало неожиданностью для многих прогнозистов.

Более очевидной на пост главы Минобороны была кандидатура силовика — губернатора Тульской области Андрея Дюмина.

Эксперты заявляют, что Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Его относят к технократам — людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.

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