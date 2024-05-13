Доктор экономических наук, в армии не служил. Что известно о кандидате на пост министра обороны РФ Андрее Белоусове

В России впервые за 12 лет сменится глава министерства обороны. Этот пост ввиду продолжающихся боевых действий на Украине можно назвать вторым по значимости в стране. На это место по представлению президента вновь претендует не военный специалист, а ученый-экономист и первый заместитель (пока еще с приставкой и. о.) председателя правительства РФ Андрей Рэмович Белоусов. Altapress.ru разобрался, что известно о возможном преемнике Сергея Шойгу.

Кто такой Андрей Белоусов

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.

В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. В армии не служил.

С 2000 по 2006 годы занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год — замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год.

С 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента РФ, входил в состав Военно-промышленной комиссии.

21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером России.

С марта 2020 года — председатель совета директоров «РЖД».

Почему рассматривают его кандидатуру

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин предлагает гражданского человека на пост главы Минобороны РФ, чтобы ведомство было открыто для инноваций и передовых идей. По его словам, важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике.

Однако в Кремле заверили, что назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит «системы координат в военной составляющей ведомства».

Мнения экспертов

Отставка Сергея Шойгу и назначение Андрея Белоусова на его место стало неожиданностью для многих прогнозистов.

Более очевидной на пост главы Минобороны была кандидатура силовика — губернатора Тульской области Андрея Дюмина.

Эксперты заявляют, что Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Его относят к технократам — людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.

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