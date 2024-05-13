Доктор экономических наук, в армии не служил. Что известно о кандидате на пост министра обороны РФ Андрее Белоусове

Кто такой Андрей Белоусов
Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.
В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. В армии не служил.
С 2000 по 2006 годы занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год — замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год.
С 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента РФ, входил в состав Военно-промышленной комиссии.
21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером России.
С марта 2020 года — председатель совета директоров «РЖД».
Почему рассматривают его кандидатуру
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин предлагает гражданского человека на пост главы Минобороны РФ, чтобы ведомство было открыто для инноваций и передовых идей. По его словам, важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике.
Однако в Кремле заверили, что назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит «системы координат в военной составляющей ведомства».
Мнения экспертов
Отставка Сергея Шойгу и назначение Андрея Белоусова на его место стало неожиданностью для многих прогнозистов.
Более очевидной на пост главы Минобороны была кандидатура силовика — губернатора Тульской области Андрея Дюмина.
Эксперты заявляют, что Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Его относят к технократам — людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.
Самое важное - в нашем Telegram-канале