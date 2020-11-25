Долгожданные послабления. В Алтайском крае снизят налоговую нагрузку на малый бизнес

Алтайские депутаты рассмотрят поправки в краевые законы, которые позволят снизить налоговую нагрузку на часть малого бизнеса. Инициаторами внесения изменений выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и фракция «Единой России» в АКЗС. Представители бизнес-сообщества отметили, что этих решений ждали еще с первой волны коронавируса.

25 ноября на заседании фракции единороссы обсудили поправки в два краевых закона — о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей и о патентной системе налогообложения.

Суть поправок

В первом случае для начинающих предпринимателей предлагают продлить налоговые каникулы на упрощенном и патентном налогообложении, а также дать ими воспользоваться большему числу субъектов.

Вторая поправка предоставляет значительной части малого бизнеса возможность вместо упраздняемой системы ЕНВД (единого налога на вмененный доход) перейти на патентное налогообложение. Оно будет более выгодным, считают законодатели.

Поправками о послаблениях занималась специальная рабочая группа с участием представителей правительства региона и экспертов.

Руководитель рабочей группы, председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов рассказал, что поддержать малый бизнес нужно как из-за пандемии, так и в связи с отменой ЕНВД.

Андрей Осипов,

председатель правового комитета АКЗС:

— Категории малого бизнеса, для которых мы проработали снижение налоговой нагрузки, это часто микробизнес, иногда самозанятость, когда каждая копейка на счету. Но поправки касаются около половины всех ИП, работающих сегодня на ЕНВД, а также часть предпринимателей на УСН. Они смогут воспользоваться патентами с меньшей, даже чем прежде, налоговой нагрузкой. Важно, чтобы такие предприниматели не уходили в тень, а главное, не теряли доход. Кроме того, мы выбирали для поддержки именно те виды деятельности, которые в том числе актуальны для села и малых городов.

Более справедливо

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев считает пересмотр действующей дифференциации групп муниципальных образований по размеру потенциально возможного годового дохода предпринимателей важнейшим решением по изменению регионального закона о патентной системе налогообложения.

Александр Евстигнеев,

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

— Мы предлагаем установить эту дифференциацию в зависимости от количества проживающих на территории людей, при этом для последней, шестой группы населенных пунктов, численностью жителей которых не превышает 500 человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 70% от базовой в Барнауле.

Закон станет «более справедливым» для предпринимателей, учитывая реальную ситуацию с уровнем доходов населения, спросом и издержками при ведении бизнеса в разных районах и городах региона, добавил начальник управления.

Долгожданные поправки

Бизнес-сообщество края ждало этих поправок, отметил депутат АКЗС, руководитель предпринимательского объединения «Деловая Россия» в Алтайском крае Юрий Матвейко.

Об этом предприниматели говорили еще во время первой волны коронавируса.

Юрий Матвейко,

депутат АКЗС , руководитель предпринимательского объединения «Деловая Россия» в Алтайском крае:

— Тогда их было объективно сложно принять, так как в бюджет края закладывали другие параметры налоговых доходов. Сейчас же принимаемые послабления стали возможны. Очень важно, что в Алтайском крае стали работать в направлении снижении налоговой нагрузки на бизнес. Мы знаем, что в следующем году эта работа будет продолжена совместно с минфином края.

«Была паника»

Председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, депутат АКЗС Сергей Лямин подчеркнул, что среди тех, кого затрагивают поправки, много начинающих бизнесменов, поэтому сообщество поддерживает и положительно оценивает инициативу единороссов.

Сергей Лямин,

депутат АКЗС , председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России:

— Была некоторая паника среди предпринимателей, которые боялись, что с отменой ЕНВД им придется платить больше налогов. Это было чревато уходом бизнеса в тень или вовсе его закрытием. Сейчас у отдельных предпринимателей получили хотя бы альтернативу. Но важно продолжить эту работу, ведь на сегодняшний день осталась проблема торговли маркированными и лицензионными товарами. Здесь мы должны заняться понижением налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей с отменой ЕНВД. Поддержка и шаги навстречу нужны предпринимателям, и не только начинающим.

В итоге единороссы решили, что налоговое законодательство для малого бизнеса будут совершенствовать и далее.

Во фракции создадут рабочую группу, чтобы заняться изменениями и поддержкой предпринимателей в 2021 и последующих годах.

Первые поправки в налоговое законодательство рассмотрят на сессии АКЗС 27 ноября.

В случае принятия они начнут действовать с 1 января 2021 года.