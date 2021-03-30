Долой барьеры. Партия «Новые люди» изучила доступную среду в Барнауле

Наведение порядка в вопросах безбарьерной среды станет одним из основных пунктов региональной партийной программы «Новые люди» хотят заинтересовать бизнес и власти РФ навести порядок с области организации доступной среды. После обследования состояния безбарьерной среды Новые люди подготовят для чиновников и бизнесменов специальные предложения, которые станут частью партийной программы. В течение нескольких дней сторонники партии изучали состояние доступной среды — подобные акции прошли по всей России.

«Наше исследование показало, что далеко не везде и не для всех в Барнауле обеспечена доступная среда. Родители с колясками и люди с ограниченными возможностями ежедневно сталкиваются с серьезными трудностями. Например, им сложно будет проехать по улице Ползунова, практически невозможно попасть в филармонию. Подобных примеров более чем достаточно. Мы собрали информацию, обработали ее и теперь намерены передать сведения в городскую администрацию, чтобы сделать среду действительно доступной для всех», — поясняет секретарь регионального отделения в Алтайском крае партии «Новые люди» Максим Товолошкин.

Кроме того, Новые люди выступают с инициативой привлечь к созданию доступной среды предпринимателей. В партии уверены, что это выгодно самому бизнесу. Безбарьерная среда нужна не только для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, и людей с ограничениями по зрению или слуху. Вопрос касается всех пожилых людей, мамочек с детьми, беременных и многих других категорий. Одно из ключевых предложений партии — затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.

«Инициатива партии „Новые люди“ важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером ответственного подхода к проблеме», — подчеркивает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.