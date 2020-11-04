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Политика

«Долой капитализм!». В Барнауле молодые люди провели 4 ноября «Русский марш»

Барнаул вновь «вляпался» в историю. 4 ноября в День народного единства в городе состоялся «Русский марш», в котором приняли участие около 50 человек.

Марш за Россию в Барнауле 4 ноября 2020 года.
Марш за Россию в Барнауле 4 ноября 2020 года.
"Инцидент. Барнаул".

Как сообщают очевидцы в «Инцидент. Барнаул», молодые люди с черно-желтыми флагами прошли по улицам Петра Сухова и 80-й Гвардейской дивизии.

Они скандировали лозунги «Россия все — остальное ничто», «Москва без Сибири — мертвая земля», «Долой капитализм» и другие.

Также в руках одного из молодых людей был замечен флаг Хабаровска.

За происходящим молча наблюдали сотрудники ППС. По некоторым данным, митинг был согласован с мэрией Барнаула. Эта информацию в мэрии подтвердили altapress.ru.

Организатором митинга, как выяснилось позже, выступил Николай Умеренков, оппозиционный активист. В интернете его называют также лидером алтайских нацболов и движения «Другая Россия».

Краевые и городские власти пока никак официально не прокомментировали произошедшее.

Политический вице-губернатор Денис Губин также хранит молчание.

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