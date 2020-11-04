«Долой капитализм!». В Барнауле молодые люди провели 4 ноября «Русский марш»

Как сообщают очевидцы в «Инцидент. Барнаул», молодые люди с черно-желтыми флагами прошли по улицам Петра Сухова и 80-й Гвардейской дивизии.
Они скандировали лозунги «Россия все — остальное ничто», «Москва без Сибири — мертвая земля», «Долой капитализм» и другие.
Также в руках одного из молодых людей был замечен флаг Хабаровска.
За происходящим молча наблюдали сотрудники ППС. По некоторым данным, митинг был согласован с мэрией Барнаула. Эта информацию в мэрии подтвердили altapress.ru.
Организатором митинга, как выяснилось позже, выступил Николай Умеренков, оппозиционный активист. В интернете его называют также лидером алтайских нацболов и движения «Другая Россия».
Краевые и городские власти пока никак официально не прокомментировали произошедшее.
Политический вице-губернатор Денис Губин также хранит молчание.