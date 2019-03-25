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Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра сибирского города

В Иркутской области на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска победила кандидат от ЛДПР — 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Она набрала 44,04% голосов избирателей. Ее ближайший соперник — единоросс и председатель городской думы Сергей Зацепин — получил 37,3%, пишет znak.com.

Урны. Выборы-2018.
Урны. Выборы-2018.
Анна Зайкова

Всего в выборах участвовало четыре кандидата. Представитель «Справедливой России» Ирина Кондратьева заняла третье место, получив 6,21% голосов, на последнем месте — кандидат от партии «Города России» Екатерина Сазонова (2,03%). Явка на выборах составила 32,71%.

Координатор иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал протестное голосование главным фактором победы Щекиной.

«В интересах кандидата „Единой России“ были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать „как нужно“. Конечно, смотрели и на партийность тех, кто остался, и предпочли ЛДПР, тем более что кандидата от КПРФ на этих выборах не было. В последнюю неделю перед выборами мы стали понимать, что идем на победу», — цитирует Духовникова ИА «Альтаир».

Ранее пост мэра Усть-Илимска занимал единоросс Вакиль Тулубаев, который подал в отставку в январе. Он объяснил это тем, что выполнил все задачи по выведению города из кризиса и решил выйти на пенсию. До этого депутаты гордумы два года подряд признавали работу администрации неудовлетворительной, а в декабре 2018 года фракция «Единой России» выступила с инициативой отправить Тулубаева в отставку, пишет ТАСС.

Результаты голосования, состоявшегося 24 марта, размещены на сайте Усть-Илимской городской территориально-избирательной комиссии.

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