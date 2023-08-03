3 августа
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Политика

Дональд Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Бывший президент США заявил, что по всем предъявленным обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы, сообщает РБК.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

«Коррумпированное Министерство юстиции Кривого Джо вновь незаконно выдвинуло обвинения вашему покорному слуге», — написал он в электронном письме своим сторонникам.

Напомним, 1 августа Трапа обвини в попытке отменить результаты выборов 2020 года. В зал суда он должен прибыть 3 августа.

Спецпрокурор Джек Смит обвинил Трампа в сговоре с целью нарушения прав граждан; сговоре с целью обмана правительства; воспрепятствовании официальным процедурам и сговоре с этой целью.

Бывши президент США, говорится в тексте обвинения, намеривался остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что он их выиграл.

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