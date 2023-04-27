Сообщения о покушениях на Путина: что заявляли официальные лица

Минувшей ночью президентский кортеж промчался в Кремль . СМИ выясняли, что за экстренное совещание проводил президент РФ Владимир Путин.

Вскоре появились сообщения, что на главу государства совершили покушение с дрона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту версию опроверг.

По его словам, новости о покушении — «желтые измышления».

Между тем не впервые в СМИ появляются публикации о покушениях на российского лидера.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре 2022 года заявлял в интервью ТАСС — Путину угрожают физическим устранением. Он сказал, что в США «неназванные официальные лица» угрожают «физически устранить» президента РФ.

По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар»

По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства, уверен Лавров.

Покушение

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля. Так, британский таблоид The Sun опубликовал заметку, в которой говорилось, что на президента РФ Владимира Путина было совершено покушение. По данным британского издания, это якобы произошло в Москве — по пути следования кортежа российского лидера раздался взрыв.

Выяснилось, что «факты», изложенные в таблоиде, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Банкетный», «Говорун»

Между тем президент РФ улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Путин осведомлен об этой конспирологической теории.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» — сказал Владимир Путин.

Между тем проповедник из алтайской глубинки ежедневно возносил молитвы за Путина.