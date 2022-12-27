27 декабря
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Политика

Глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США «неназванные официальные лица» угрожают «физически устранить» президента РФ Владимира Путина.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью ТАСС.

По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар»

По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства, уверен Лавров, указывает Газета.Ru.

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — предупредил глава МИД РФ.

Покушение

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля. Так, британский таблоид The Sun опубликовал заметку, в которой говорилось, что на президента РФ Владимира Путина было совершено покушение. По данным британского издания, это якобы произошло в Москве — по пути следования кортежа российского лидера раздался взрыв.

Выяснилось, что «факты», изложенные в таблоиде, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Банкетный», «Говорун»

Между тем президент РФ улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Путин осведомлен об этой конспирологической теории.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» — сказал Владимир Путин.

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