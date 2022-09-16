Сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля

Британский таблоид The Sun опубликовал заметку, в которой говорилось, что на президента РФ Владимира Путина было совершено покушение.

По данным британского издания, это произошло на днях в Москве — по пути следования кортежа российского лидера раздался взрыв.

За разъяснениями журналисты обратились к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

Выяснилось, что «факты», изложенные в таблоиде, не соответствуют действительности.

«Нет», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

За безопасностью Путина следит Федеральная служба охраны (ФСО), пишет ura.ru.

«Банкетный», «Говорун»

Между тем президент РФ улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Путин осведомлен об этой конспирологической теории.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.