«Господи, сохрани от покушений Владимира Путина»: проповедник из алтайской глубинки ежедневно молится за мировых лидеров

81-летний Лапкин ведет YouTube-канал, сайт и форум, а также практикует вероучение через Skype.
«Господи, сохрани от покушений Владимира Путина, Эрдогана и Дональда Трампа», — вещает проповедник в своих блогах.
Многие обвиняют его в сектантстве, так как вся деревня (в ней не более 30 человек) живет по строгим правилам. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий ранее говорил, что Лапкин «как православный христианин от церкви не отлучен, в нарушении канонов и догматических норм не замечен».
Судя по фото со страницы Игнатия Лапкина, митрополит на днях приезжал в Потеряевку.
В 2016 году в селе навсегда закрылся детский православный лагерь-стан. Он проработал на Алтае почти 45 лет.
В дни, когда там шли проверки надзорными органами, основатель лагеря учил детей, что если они услышат пять ударов колокола — значит приехали проверяющие, надо бежать в поля и прятаться.