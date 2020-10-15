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Жизнь

«Господи, сохрани от покушений Владимира Путина»: проповедник из алтайской глубинки ежедневно молится за мировых лидеров

Житель православной деревни Потеряевка Мамонтовского района, христианский подвижник и миссионер Игнатий Лапкин, как он сам себя называет «ИгЛа», ежедневно возносит молитвы за Путина, Эрдогана и Трампа, пишет polit.info.

Игнатий Лапкин в Потеряевке.
Игнатий Лапкин в Потеряевке.
kistine.my1.ru

81-летний Лапкин ведет YouTube-канал, сайт и форум, а также практикует вероучение через Skype.

«Господи, сохрани от покушений Владимира Путина, Эрдогана и Дональда Трампа», — вещает проповедник в своих блогах.

Многие обвиняют его в сектантстве, так как вся деревня (в ней не более 30 человек) живет по строгим правилам. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий ранее говорил, что Лапкин «как православный христианин от церкви не отлучен, в нарушении канонов и догматических норм не замечен».

Судя по фото со страницы Игнатия Лапкина, митрополит на днях приезжал в Потеряевку.


В 2016 году в селе навсегда закрылся детский православный лагерь-стан. Он проработал на Алтае почти 45 лет.

В дни, когда там шли проверки надзорными органами, основатель лагеря учил детей, что если они услышат пять ударов колокола — значит приехали проверяющие, надо бежать в поля и прятаться.

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