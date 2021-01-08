Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Дональду Трампу предложили зарегистрироваться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Президенту Дональду Трампу предложили завести аккаунты в российских социальных сетях взамен заблокированных в Twitter, Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
unsplash.com

Предложение опубликовали на сайте Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, пишет «360».

«Наша Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (объединяет блогеров, владельцев пабликов, сообществ и каналов) видя, как соцсети Twitter, Facebook и Instagram блокируют ваши аккаунты и посты — приходит в возмущение. Россияне очень щепетильно относятся к свободе слова и самовыражения в интернете, и, в частности, в соцсетях. Блокировки постов, которые не нарушают действующее законодательство — это крайне неприемлемый поступок, который противоречит основным принципам демократии», — написал глава ассоциации Владимир Зыков.

В качестве альтернативы он предложил создать свой аккаунт во «Вконтакте» или «Одноклассниках». Зыков подчеркнул, что это «крупнейшие европейские социальные сети, созданные самыми лучшими в мире российскими разработчиками».

Также Трампу предложили завести блог в Telegram (telegram.org) или общаться по ICQ (icq.com).

Ассоциация отметила, что готова организовать для перехода необходимые условия, в том числе перенести все посты американского лидера.

Первым, еще 6 января, аккаунт Трампа заморозил Twitter. Это произошло после вспыхнувших в Вашингтоне протестов сторонников действующего президента.

Через несколько часов аккаунты Трампа были заблокированы в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость