Дональду Трампу предложили зарегистрироваться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Предложение опубликовали на сайте Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, пишет «360».

«Наша Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (объединяет блогеров, владельцев пабликов, сообществ и каналов) видя, как соцсети Twitter, Facebook и Instagram блокируют ваши аккаунты и посты — приходит в возмущение. Россияне очень щепетильно относятся к свободе слова и самовыражения в интернете, и, в частности, в соцсетях. Блокировки постов, которые не нарушают действующее законодательство — это крайне неприемлемый поступок, который противоречит основным принципам демократии», — написал глава ассоциации Владимир Зыков.