Дональду Трампу предложили зарегистрироваться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Предложение опубликовали на сайте Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, пишет «360».
«Наша Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (объединяет блогеров, владельцев пабликов, сообществ и каналов) видя, как соцсети Twitter, Facebook и Instagram блокируют ваши аккаунты и посты — приходит в возмущение. Россияне очень щепетильно относятся к свободе слова и самовыражения в интернете, и, в частности, в соцсетях. Блокировки постов, которые не нарушают действующее законодательство — это крайне неприемлемый поступок, который противоречит основным принципам демократии», — написал глава ассоциации Владимир Зыков.
В качестве альтернативы он предложил создать свой аккаунт во «Вконтакте» или «Одноклассниках». Зыков подчеркнул, что это «крупнейшие европейские социальные сети, созданные самыми лучшими в мире российскими разработчиками».
Также Трампу предложили завести блог в Telegram (telegram.org) или общаться по ICQ (icq.com).
Ассоциация отметила, что готова организовать для перехода необходимые условия, в том числе перенести все посты американского лидера.
Первым, еще 6 января, аккаунт Трампа заморозил Twitter. Это произошло после вспыхнувших в Вашингтоне протестов сторонников действующего президента.
Через несколько часов аккаунты Трампа были заблокированы в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat.