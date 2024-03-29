Дополнительные деньги, изменения в ПДД и заслуги полиции. Главные решения 29-й сессии АКЗС

Алтайские парламентарии на 29-й сессии АКЗС, которая прошла 28 марта, приняли закон о поддержке многодетных семей, проголосовали за изменения в краевом бюджете и заслушали несколько итоговых отчетов за прошлый год. Рассказываем о самых важных принятых решениях.

Юбилейный год

Сессию открыла торжественная речь председателя АКЗС Александра Романенко в честь юбилейного года — 85-летия краевого представительного органа и 30-летия парламента.

Количественный итог многолетней работы краевого Законодательного Собрания — это более 3 тысяч принятых краевых законов. Из них более двухсот — это те основные, базовые законы, которые действуют и в настоящее время. За этими цифрами стоят многочасовые обсуждения и споры, длительная доработка и шлифовка законопроектов специалистами. Но дело не только в цифрах. В крае создан прочный правовой фундамент для реализации социально-экономической политики, для деятельности всех органов публичной власти, для регулирования разных сторон жизнедеятельности, — сказал Александр Романенко.

Александр Романенко. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Губернатор Виктор Томенко, сенаторы от Алтайского края Наталья Кувшинова и Виктор Зобнев, а также Александр Романенко по этому случаю вручили награды депутатам регионального парламента разных созывов и сотрудникам аппарата.

Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания. Награждение депутатов регионального парламента разных созывов и сотрудников аппарата. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Поддержка многодетных семей

Одним из первых депутаты приняли закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае» и внесли несколько изменений в ряд законов социальной направленности.

Так, например, в краевом законе уточнили определение многодетной семьи. Таковой считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.

Кроме того, меры соцподдержки могут получать все семьи до достижения ребенком совершеннолетия. Или 23 лет в случае, если он обучается очно. В связи с этим изменением количество многодетных семей в Алтайском крае увеличилось. Ранее их было 33 тыс., в которых воспитывались 108 тыс. детей. Теперь — 36 тыс. семей и 118 тыс. детей, уточнила Ирина Солнцева, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения.

Для детей из многодетных семей парламентарии также определили единый размер пособия на дошкольников и школьников и закрепили в законе обязательное предоставление бесплатного горячего питания студентам-очникам профильных училищ, колледжей и техникумов края.

Суммарно на реализацию принятых законов из бюджета региона дополнительно направят более 1 млрд рублей.

Парламентарии приняли и льготу, которой могут воспользоваться многодетные семьи из других регионов. По инициативе фракции «Единая Россия» и сенатора Натальи Кувшиновой для них отменили курортный сбор на территории Белокурихи.

Дополнительные деньги

Депутаты АКЗС единогласно поддержали изменения в закон «О краевом бюджете на 2024 годи и плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно докладу министра финансов Данила Ситникова, доходы в 2024 году увеличатся на 62 млн рублей за счет безвозмездных поступлений и составят 149,1 млрд рублей.

Данил Ситников. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Расходы на 2024 и 2025 год суммарно увеличатся на 18,2 млрд рублей. По словам губернатора Виктора Томенко, дополнительные деньги появились в бюджете благодаря росту доходов в прошлом году, а также экономии по конкурсным процедурам.

Средства направят на:

финансовую поддержку органов местного самоуправления (более 6 млрд рублей);

оплату труда работников бюджетной сферы (2,2 млрд рублей);

реализацию краевой адресной инвестиционной программы, капремонты и газификацию (3,4 млрд рублей);

социальную поддержку отдельных категорий граждан (1,7 млрд рублей);

расходы на дорожную деятельность (1,4 млрд рублей), в том числе обновление подвижного состава;

поддержку сельского хозяйства (120 млн рублей);

решение вопросов с переселением из ветхих и аварийных домов (500 млн рублей);

приобретение жилья для детей-сирот (600 млн рублей).

Ограничения для самокатчиков и не только

Алтайское Заксобрание планирует обратиться в правительство РФ с вопросом о необходимости внесения изменений в ПДД.

По словам Дениса Голобородько, зампредседателя АКЗС, в 2024 году в Алтайском крае зарегистрировали 30 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых пострадали более 30 человек. В том числе 11 детей.

Но мы прекрасно понимаем, что это только зарегистрированные случаи, в которых был причинен вред здоровью, — отметил он.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

В связи с этим возникло предложение изменить правила дорожного движения. В частности, уточнить, что скорость не более 25 км/ч могут иметь СИМ, движущимся по велодорожкам, полосам для велосипедистов и правому краю проезжей части.

В остальных случаях, считает парламентарий, скорость не должна превышать 8 км/ч, если речь идет про передвижение по тротуару, пешеходным дорожкам, а также в парках, сферах и прочих местах, где находятся преимущественно пешеходы.

Помимо того, предлагается ввести обязательное наличие шлема для водителей СИМ, если они двигаются по проезжей части, и ношение световозвращающих элементов.

Постановление поддержали большинством голосов. Кроме того, Денис Голобородько считает, что в будущем компании, владеющие прокатом средств индивидуальной мобильности, могут включиться в решение проблемы. И начать автоматически ограничивать скорость пользователя при въезде на пешеходную зону.

Наблюдение за исполнением закона ляжет на плечи ГИБДД.

Работа омбудсмена

На 29-й сессии парламентарии заслушали несколько итоговых отчетов за 2023 год. Один из них — о реализации прав и свобод человека и гражданина на территории Алтайского края.

По словам Антона Васильева, уполномоченного по правам человека в регионе, среди обратившихся в ведомство в прошлом году больше всего пенсионеров (23%) и участников СВО, а также их семей (20%). Помимо того, помощи обмудсмена искали инвалиды, подозреваемые и обвиненные в преступлениях, безработные и лица, пользующиеся льготами.

Это самые уязвимые категории населения, которые практически не могут самостоятельно отстоять свои права и интересы, — говорит Антон Васильев.

Антон Васильев. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Уполномоченный выделил в каждой категории ряд проблем и дал несколько рекомендаций и конкретных предложений органам исполнительной власти региона по решению сложившихся ситуаций.

Например, предложил расширить федеральный перечень средств реабилитации инвалидов.

В частности, незрячие граждане говорят, что для них было бы полезно и удобно использовать смартфоны с функциями голосового управления, навигации и геолокации. Если у глухих граждан такое право недавно появилось, то у слабовидящих и слепых пока нет. Мы надеемся, федеральный центр нас услышит, — добавил Васильев.

Депутаты положительно оценили отчет и рекомендации омбудсмена, отметив проработанность и большой объем вложенного труда, и единогласно проголосовали за.

Раскрытые преступления

Еще один отчет представил Андрей Подолян — начальник Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

Андрей Подолян. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Он сообщил, что в 2023 году было зарегистрировано 37 984 преступления, что на 3% меньше, чем в 2022 году. Число тяжких и особо тяжких практически не изменилось. А вот количество потерпевших уменьшилось на 2,8%.

Почти вполовину сократилось количество поджогов, более чем на треть — разбоев. Значительно меньше стало грабежей, угонов и краж. Почти на 6% стало меньше преступлений против личности.

Раскрыто 96,9% убийств, 99,7% фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 97,3% преступлений против половой неприкосновенности.

29-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Одним из приоритетных направлений в работе МВД, по словам Андрея Подоляна, было и остается противодействие радикальным идеологиям. В 2023 году зарегистрировали 6 преступлений экстремистской направленности, 14 — террористического характера.

Много внимания традиционно уделялось пресечению дистанционного мошенничества и профилактике преступлений в ИТ-сфере - за прошлый год их было зарегистрировано более 13,5 тыс. Как правило, преступники находились за пределами России, а для своих целей использовали курьеров — зачастую несовершеннолетних, которые забирали деньги у пенсионеров и переводили мошенникам. За причастность к дистанционным мошенничествам в прошлом году привлекли более 1,3 тыс. граждан.

Еще один немалый фронт работы сотрудников полиции — закладчики, среди которых также было немало подростков.

Бытует мнение, что несовершеннолетний не несет ответственность перед законом, но это не так: за наркопреступление вчерашние дети получают сроки до 8 лет реального лишения свободы. Большинство попадаются на первой же закладке, — упоминалось в отчете.

За прошедший год полиция выявила около 4 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них более 1,7 тыс. — с использованием ИТ-технологий.

В прошлом году из незаконного оборота изъяли более 1,2 млн литров контрафактной алкогольной продукции, возбуждено 21 уголовное дело.

Последовательно проводилась борьба с коррупцией. Пресекалась деятельность организованных преступных групп, были выявлены десятки подставных ДТП.

Управление МВД боролось с преступлениями в сфере экологии, работало на профилактику преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, расследовало уличные и дорожно-транспортные инциденты.

Депутаты единогласно приняли отчет, а Андрей Подолян поблагодарил парламентариев за «доброе отношение к алтайской полиции».

Приватизация госимущества

Последним докладывал Александр Теплов, начальник управления имущественных отношений Алтайского края. Он рассказал о результатах приватизации государственного имущества Алтайского края за 2023 год.

Александр Теплов. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Вначале Теплов напомнил, что приватизация госимущества необходима, чтобы сократить долю государственного участия в хозяйствующих обществах, действующих на конкурентных рынках. Вовлечь в коммерческий оборот государственную инфраструктуру. А также сократить расходы госбюджета по содержанию неэффективно используемого имущества.

Он отчитался, что в 2023 году было объявлено 144 процедуры торгов. Из них 38 — аукционы, 44 — продажи посредством публичного предложения, 62 — продажи без объявления цены. Планируемая сумма поступления в краевой бюджет на 2023 года составляла 310 млн рублей. Всего от продажи госимущества в краевой бюджет поступило более 682 млн рублей.

Отчет приняли большинством голосов.

Против торговли алкоголем во дворах

Также большинством голосов депутаты решили обратиться в Госдуму — по вопросу регулирования размещения в многоквартирных домах специализированных магазинов, торгующих алкогольными напитками, в том числе пивом.

С такой инициативой выступила фракция ЛДПР. По словам ее руководителя и председателя комитета АКЗС по промышленности Владимира Семенова, жители Барнаула нередко жалуются на появление так называемых алкомаркетов в их домах с заходом со стороны двора. Это, по мнению парламентариев, может привести к нарушению прав жителей на отдых и безопасную и благоприятную окружающую среду.

Вопрос не урегулирован федеральным законодательством. Но нам кажется, что продажа алкогольных напитков рядом с подъездами жилых домов — не совсем правильное решение. При этом мы не выступаем против таких магазинов в домах в принципе, — уточнил Владимир Семенов.

Владимир Семенов. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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