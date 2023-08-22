Дороги, рабочие места, инфраструктура. Губернатор Томенко запустил многомиллиардную ферму в Заринском районе

Глава региона Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия молочного комплекса ООО «Блиновское» в селе Яново. Этот комплекс — часть масштабного проекта молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах России. Благодаря комплексу Алтайский край будет дополнительно производить 30 тыс. тонн молока в год, а в Заринском районе появятся 250 рабочих мест, новые дороги и другая инфраструктура.

Как рассказали губернатору Алтайского края, проектная мощность МТК «Яново» – 6220 голов, объем производства молока – более 35 000 тонн в год. В комплекс было инвестировано более 7 млрд рублей, в том числе на покупку коров и техники лучших мировых и отечественных производителей. Комплекс в Яново — это часть масштабного проекта молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах — в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Все предприятия будут производить до 200 тыс. тонн молока в год для всей России.

«Я хотел бы поблагодарить вас за огромный объем работы. Я убежден, что комплекс ждет счастливая и долгая судьба. Все мы, кто работает здесь на комплексе, живет в Заринском районе, живет его заботами, его будущим, — приложим все усилия, чтобы так и было. И инвесторы, и органы власти выполнили на первом этапе все обязательства. Дальше каждый день мы будем комплекс развивать, и он выйдет на проектные мощности»,- сказал глава региона.

Благодаря предприятию в Яново появится 250 новых рабочих мест. В создании необходимой инфраструктуры по поручению губернатора Томенко активно участвует правительство края. На средства инфраструктурного бюджетного кредита в Заринском районе были капитально отремонтированы несколько участков дорог. Там также построили трансформаторную подстанцию.

«С точки зрения устойчивости развития сельского хозяйства отрасль животноводства дает надежность, круглогодично востребованные рабочие места. Власти уделяют этой отрасли очень большое внимание, и мы продолжим эту политику», - отметил Томенко.

В Алтайском крае молочное животноводство традиционно является одним из наиболее крупных и важных секторов экономики. Среди субъектов Российской Федерации наш регион стабильно входит в десятку лучших по поголовью крупного рогатого скота и коров, производству молока и говядины. Во многом, это стало возможным благодаря огромному вкладу сельхозтоваропроизводителей в техническое перевооружение и модернизацию отрасли. Выход этого проекта на полную мощность позволит производить еще 30 тыс. тонн молока – это значительный вклад в отрасль.

«Мы сделаем все, чтобы наши предприятия были успешными. Это прекрасное событие. Пусть все получится у вас, Алтайского края и всей страны», - сказал губернатор.

Ранее губернатор Виктор Томенко объявил о зарождении новой традиции в Алтайском крае.