Досрочные выборы губернатора назначили депутаты в Иркутской области

Выборы пройдут в единый день голосования в 2020 году — 13 сентября.
«Проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора принят на сессии 10 июня», — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Из 43 присутствовавших депутатов 32 проголосовали «за», четыре — «против», шестеро воздержались, один не голосовал.
Напомним, 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко и назначил врио губернатора Игоря Кобзева.
20 мая Кобзев заявил о готовности пойти на выборы. Кстати, до этого он работал заместителем главы МЧС — главным госинспектором РФ по пожарному надзору.
В регионе, согласно законодательству, в выборах губернатора могут участвовать не только кандидаты избирательных объединений, но и самовыдвиженцы.