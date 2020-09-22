«Доверие на 100%": Кадыров собирается сделать прививку от коронавируса

«Доверие на 100% есть… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, которым вредит COVID, мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам должен, обязан, нам религия даже говорит — оберегайте свое здоровье «, — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса — это «большой успех, прорыв для нашего государства, специалистов». Также Кадыров подчеркнул, что «Америка собрала большие деньги, чтобы первыми выпустить вакцину, но у них не получилось».

Кадыров добавил, что министр здравоохранения Чечни еще месяц назад испытал действие новой вакцины на себе.

НАПОМНИМ, первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 зарегистрировало российское Министерство здравоохранения. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».