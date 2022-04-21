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Политика

«Доверительный» опрос показал, как россияне относятся к РПЦ и патриарху Кириллу

В России Русской православной церкви (РПЦ) доверяют 66% населения, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу — 54%, показал поквартирный опрос фонда «Общественное мнение».

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

Не доверяют церкви 19% респондентов, патриарху — 22%.

Результаты последнего опроса показаны в сравнении с аналогичными, которые проводились с 2014 года. К примеру, в августе 2015 года РПЦ доверяли 70% опрошенных, это максимальный показатель, в марте 2020 года — 53%, это худший результат.

Почти три четверти, 74% опрошенных полагают, что отношение к церкви в последнее время не изменилось, 11% - что оно изменилось к лучшему, 8% - что ухудшилось, пишет «Интерфакс».

40% чаще соглашаются с заявлениями представителей РПЦ по различным общественно-политическим вопросам, 17% - чаще не соглашаются.

В том, что РПЦ положительно влияет на общественную жизнь, уверены 45% опрошенных, 27% никакого влияния не видят, 6% считают воздействие церкви негативным.

Влияния церкви на политику российских властей не замечают 35% респондентов, 23% считают, что это влияние слабо, 14% считают его сильным.

Из опрошенных 63% назвали себя православными, 8% - мусульманами, 23% не считают себя верующими.

Опрос проводился в 53 регионах среди 1500 взрослых россиян.

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