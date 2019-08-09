«Довольно блеклый человечек». Что говорили о Путине при его назначении 20 лет назад

Ровно 20 лет назад, 9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин отправил в отставку правительство и назначив и.о. премьер-министра незаметного чиновника Владимира Путина, только год проработавшего директором ФСБ. Это кадровое решение смело критиковали политики и обозреватели. Вспоминаем, о чем они тогда говорили.

Для начала немного пояснений. Владимир Путин стал пятым за полтора года премьер-министром России. В 1998 году Виктора Черномырдина сменил Сергей Кириенко, вслед за ним премьерами потрудились Евгений Примаков и Сергей Степашин. Время было трудное — в 1998 году страна объявила дефолт, конфликт с сепаратистами Чечни был в самом разгаре. Назначение Путина многих удивило. Но не всех.

«Коммерсантъ»: «Путин подходит на роль диктатора-наследника больше Степашина»

Обозреватель издания «КоммерсантЪ» намекает на то, что отставленный Степашин слишком мягкий. Страна ждет «сильную руку» — и источники издания утверждают, что им может стать Владимир Путин.

«От ухода Степашина и возвышения Путина следует ждать ужесточения внутренней политики. В Кремле уже давно рассматриваются самые жесткие сценарии — вплоть до введения чрезвычайного положения и отмены президентских выборов. И по мнению кремлевских стратегов, Путин подходит на роль диктатора-наследника куда больше Степашина. Учитывая, что стать законно избранным главой государства Путину будет довольно трудно, вполне вероятно, что он станет вечным и. о. президента в случае введения ЧП и отмены выборов. Впрочем, до чрезвычайного положения может и не дойти. Путин вполне может стать олицетворением той самой „жесткой руки“, которой, судя по последним кремлевским социологическим исследованиям, так не хватает российским избирателям».

В 1990-х годах в Барнауле. Память об участии в спецоперации в Чечне. retro. moi-barnaul.ru

«Известия»: «Человек , не умеющий шутить»

В «Известиях» полагают, что главная задача власти — хорошо провести выборы, и назначение Путина может быть связанно именно с этим. Или, может быть, это игра?

«Отставка правительства, приход Путина на место Степашина более всего напоминают, как ни странно, давно отработанный юристами прием игры в доброго и злого следователя. И совершенно естественно: опять же для России, что на смену Степашину пришел человек из той же команды, о котором ходит молва как о более жестком руководителе, не умеющем шутить и способном обеспечишь строгое соблюдение финансовой дисциплины при распределении западных кредитов. Что, конечно же, не более чем игра власти, пытающейся продемонстрировать дееспособность. Другое дело, что спецслужбы, заблаговременно выстроенные под Путина, смогут проконтролировать подготовку и проведение избирательной кампании так, чтобы ее результаты не слишком отличались от запланированных».

Владимир Владимирович Путин в молодости. liveinternet.ru

Газета"Завтра": «Довольно блеклый человечек»

Газета «Завтра» в то время отчаянно критиковала всё, что делали президент и правительство, и ее главный редактор Александр Проханов изваял по поводу назначения нового премьера звонкую колонку.

«Путина не жаль, хотя его тоже ощиплют. Когда Ельцин назвал его наследником, который способен, благодаря своим заслугам перед Россией (Это каким же? Присоединил Сибирь, покорил Кавказ, построил флот, освоил Космос, написал „Ивана Сусанина“, открыл таблицу Менделеева, выиграл Отечественную войну?) — благодаря заслугам он способен сплотить общество и повести страну в ХХI век, большинство русских политиков тут же тихо его возненавидело и стало рыть ему могилу. Кроме Собчака, которому по сей день предан этот чекист-„собчакист“, и Чубайса, с которым Путин одной масти, — все остальные сразу взялись за лопаты. „Под камнем сим лежит разведчик, довольно блеклый человечек“».

Владимир Владимирович Путин в молодости. liveinternet.ru

«Московский комсомолец»: «Кандидатура Путина абсолютно не проходная»

«МК» тоже настроен оппозиционно. Но предусмотрительно выдают не свою точку зрения, а мнение источников в Кремле.

«Большинство обитателей Белого дома решили лишь, что если Степашин был хоть „туда-сюда“ премьером, то Путин „может быть пародией на нормального главу правительства, о его выборных перспективах лучше вообще не говорить — они совершенно призрачны“. В окружении ушедшего премьера со злорадством отмечали также, что „Путин умудрился развалить даже ФСБ, а уж как он развалит Белый дом!“ Сегодняшний Кремль буквально набит врагами Путина. В горячих сторонниках нового премьера сейчас фактически ходит один Роман Абрамович. Борис Березовский готов в любой момент начать против Путина активные боевые действия. Давний знакомец нового шефа Белого дома Анатолий Чубайс глубоко разочарован произведенной рокировкой. Степашина он считал реальным кандидатом в президенты, а кандидатура Путина оценивается им как абсолютно не проходная».

Рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Ельцина. архив Управления пресс-службы и информации президента РФ , russiainphoto.

«Аргументы и факты»: «Проверяют реакцию. Игра будет продолжена».

В «АиФ» пишут, что назначение многим политикам спутало карты, и предполагают, что позже Ельцин, возможно, предложил и другие варианты.

«Назначение Владимира Путина и.о. премьера не понравилось почти никому из видных политических игроков. Свое недовольство уже высказал Алексей Лебедь, который сидел в Москве и ждал развязки этой истории в свою пользу. Недоволен министр МВД Владимир Рушайло, также поглядывавший на премьерское кресло. Очень недоволен Борис Березовский. Он даже высказался в том духе, что незачем так часто менять премьеров. От Путина, особенно на первых порах, столичная оборонка помощи не ждет. О нем многие говорят как о пробном шаре, фигуре, призванной не изменить „конфигурацию сил“, а изучить ее. И как о реальном кандидате на президентское кресло, о молодом эфэсбэшнике не думают. Его московские коллеги по спецслужбе высказываются о Путине неоднозначно. Они помнят не только то, как он занимал начальственное кресло, но и то, как перед этим был уволен в чине подполковника. Ельцин уже не раз называл своих преемников. Где они все? Не исключено, что Борис Николаевич лишь проверяет реакцию публики. Так что игра будет продолжена. Разумеется, если хватит здоровья».

Александр Суриков. Олег Богданов.

«Алтайская правда»: «Он не преемник Ельцина»

«Алтайка» посвятила приходу Путина совсем небольшую статью на первой полосе. В статье рассказывается, как оценили отставку Степашина и назначение Путина политики. Например, Конгресс русских общин заявил, что «отставка Степашина выгодна прежде всего США и НАТО», цель таких действий запутать общество и «привести к власти действительного преемника Ельцина», которым Путин не является.

Коммунист Геннадий Зюганов заявил, что отставка правительства — это «акт против всей страны», демонстрирующий «100-процентную агонию режима». Он также говорит, что «Путин и Степашин из одной команды и принципиальной разницы между ними нет».

Комментирует события и губернатор края того времени Александр Суриков. Отставку правительства Степашина он характеризует двумя словами: «Бардак и вакханалия». Президент, вместо того, чтобы укреплять позиции исполнительной власти, от которой во многом зависит благополучнее государства и народа, постоянно снимает с должности всех членов правительства.

Все случилось через неделю

Как бы там ни было, через неделю Госдума России, которая в тот момент была местом для дискуссий, одобрила его назначение. А в декабре, после благоприятных для властей результатов выборов в Государственную думу, Ельцин объявил о своей отставке и передал Путину всю полноту власти.