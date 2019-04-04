Дождались: в Госдуме хотят смягчить требования к декларациям местных депутатов

3 апреля в Госдуму внесен пакет поправок в законодательство о местном самоуправлении. Они почти освобождают сельских депутатов, которые работают не за зарплату, от необходимости подавать декларации о доходах. Поправки смягчают наказание за недостоверные сведения для всех муниципальных депутатов (включая городских и районных).

Что предлагают изменить?

1. Подавать декларации должны будут только те сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, которые в течение года купили земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход самого депутата и его семьи за три последних года.

2. Расширяется перечень наказаний за нарушения при подаче деклараций. Лишение мандата станет крайней мерой. Провинившемуся городскому, районному или сельскому депутату смогут вынести предупреждение или лишить его должности в представительном органе, не лишая при этом мандата.

То есть депутаты по-прежнему должны будут предоставлять сведения о доходах, но за ошибки лишать сразу полномочий их не будут.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Почему это важно?

Сейчас местные депутаты обязаны предоставлять данные о доходах так же, как и их региональные и федеральные коллеги. Но ответственность за недостоверные сведения у них гораздо радикальнее: если на более высоком уровне депутатов могут только пожурить на комиссии, то муниципальных депутатов прокуратура сразу требует отправить в отставку.

В Алтайском крае в этом году несколько депутатов уже лишились полномочий. В Барнауле без мандатов рискуют остаться 5 депутатов, в Бийске — 7.

В поселениях требования прокуратуры лишить депутатов полномочий повсеместны. Например, в Николаевке Петропавловского района за пять лет из 10 избранных депутатов осталось четыре. Сельсовет стал нелигитимным.

Перед масштабными муниципальными выборами в 2017 году в крае возник дефицит кандидатов практически у всех партий, в первую очередь из-за нежелания людей предоставлять декларации.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, 90% местных депутатов работают как раз на непостоянной основе, и они часто делают ошибки при заполнении деклараций. В результате прокуратура через суд инициирует массовое сложение полномочий депутатов, а это парализует работу местных парламентов.

В Омской области в 2018 году прокуратура потребовала лишить мандатов почти 300 муниципальных депутатов, или 7% от общего числа. В Приморском крае в 2019 году прекратили полномочия 38 депутатов

Аналогичные проблемы, говорится в пояснительной записке, — в Алтайском крае, Иркутской области, других регионах.

Введение альтернативных мер наказания позволит по-разному оценивать «тяжесть» наказания, не применять чрезмерных санкций и сохранить опытных и квалифицированных кадров, считают разработчики документа.

Александр Прокопьев и Борис Трофимов на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Анна Зайкова

Как оценивают поправки алтайские депутаты

Председатель комитета по местному самоуправлению краевого заксобрания Борис Трофимов, считает, что эту инициативу местные депутаты воспримут как торжество справедливости.

Борис Трофимов,

председатель комитета по местному самоуправлению краевого заксобрания:

Депутаты АКЗС еще в 2016 году, сразу после масштабной кампании в органы местного самоуправления, где было разыграно порядка 6 тысяч мандатов, обращались на федеральный уровень с похожей инициативой. Это чрезвычайно актуальная инициатива, особенно с точки зрения действий прокуратуры. Мы теряем депутатов районов и городов. Глядя на то, что происходит в Барнауле и в Бийске, мы понимаем, что нельзя сразу ставить вопрос о сложении полномочий.

Наталья Кувшинова, депутат Госдумы, также считает, что степень недостоверности сведений бывает разным, и далеко не всегда лишение мандата является справедливым решением вопроса.