«Других выборов не будет!»: помогают ли массовые протесты изменить ситуацию в Белоруссии

Какой совет создала оппозиция в Белоруссии?
В Белоруссии начинает работу Координационный совет оппозиции. Доверенное лицо Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты страны, Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook список членов этого совета.
Среди них лауреаты Нобелевской премии, доктора наук, юристы, политики, журналисты, бизнесмены, врачи и другие общественные деятели страны. В списке на данный момент зафиксировано 36 фамилий.
Активисты совета говорят о том, что не ставят перед собой политических целей. Они намерены стать единым представительным органом белорусского общества.
Президент республики Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в Белоруссии. Также президент намерен предпринять «адекватные меры» в отношении инициаторов этой идеи.
Что говорит президент Белоруссии?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей заявил, что не допустит перевыборов в стране.
«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — высказался президент.
Также Александр Лукашенко говорил о необходимости новой конституции. Ему было предложено два новых варианта, но оба они значительно не отличались от действующей, поэтому были отвергнуты.
«Идет работа над третьим. Приходите, садитесь, работаем над конституцией и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — заявил Лукашенко.
О действиях силовиков действующий президент высказался так: «Людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть».
Помогают ли протесты?
В результате массовых митингов в городе Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих. Об этом сообщила пресс-служба госисполкома, пишет ТАСС.
Местные власти разрешили проведение массовых мероприятий на площадях Ленина и Советской. При поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.
Также на сайте горисполкома заявили, что представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политический партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».
Помимо этого организованы разбирательства по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период проведения акций протеста. В горисполкоме также добавили, что на данный момент задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях граждане освобождены.