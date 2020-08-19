«Других выборов не будет!»: помогают ли массовые протесты изменить ситуацию в Белоруссии

В Республике Беларусь уже больше недели продолжают проходить протестные митинги. Оппозиция, требующая смены власти в стране, создала Координационный совет. Рассказываем, что происходит в Белоруссии и как это комментирует действующий президент Александр Лукашенко.

Какой совет создала оппозиция в Белоруссии?

В Белоруссии начинает работу Координационный совет оппозиции. Доверенное лицо Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты страны, Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook список членов этого совета.

Среди них лауреаты Нобелевской премии, доктора наук, юристы, политики, журналисты, бизнесмены, врачи и другие общественные деятели страны. В списке на данный момент зафиксировано 36 фамилий.

Активисты совета говорят о том, что не ставят перед собой политических целей. Они намерены стать единым представительным органом белорусского общества.

Картина «Беларусь». Артем Лоскутов. twitter.com/kissmyba.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в Белоруссии. Также президент намерен предпринять «адекватные меры» в отношении инициаторов этой идеи.

Что говорит президент Белоруссии?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей заявил, что не допустит перевыборов в стране.

«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — высказался президент.

Также Александр Лукашенко говорил о необходимости новой конституции. Ему было предложено два новых варианта, но оба они значительно не отличались от действующей, поэтому были отвергнуты.

Александр Лукашенко на выборах президента. president.gov.by

«Идет работа над третьим. Приходите, садитесь, работаем над конституцией и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — заявил Лукашенко.

О действиях силовиков действующий президент высказался так: «Людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть».

Помогают ли протесты?

В результате массовых митингов в городе Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих. Об этом сообщила пресс-служба госисполкома, пишет ТАСС.

Местные власти разрешили проведение массовых мероприятий на площадях Ленина и Советской. При поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

Протесты в Белоруссии. Фото из открытых источников.

Также на сайте горисполкома заявили, что представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политический партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Помимо этого организованы разбирательства по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период проведения акций протеста. В горисполкоме также добавили, что на данный момент задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях граждане освобождены.