Дуб, шифон и тиккурила: как мэрия Бийска обновит свои интерьеры

В Бийске 10 июня провели аукцион на текущий ремонт малого, большого залов и коридора в администрации города. Это следует из документов госзакупки, которая состоялась 6 июня. Ремонт проведут за 626 тысяч рублей.

Аукцион на проведение ремонта объявили 27 мая. Начальная цена составляла 629,5 тысяч рублей. К лоту прикладывались фото того, каким должен получиться зал и какие именно материалы нужно использовать для отделки, вплоть до названий красок и марки обоев.

В большой зале будет использоваться светлый дуб, темный ковролин, шторы украсят шифоном и атласом. Здесь появятся новый натяжной потолок, современное освещение. В целом помещение станет более светлым.

Победитель аукциона снизил цену лишь на 3 тысячи рублей. Всего заявки подавали три компании. Какие именно и кто конкретно стал победителем, в протоколе проведения аукциона не говорится. Там лишь указаны номера заявок.

У победителя будет 40 дней, чтобы выполнить все работы.