Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Дуб, шифон и тиккурила: как мэрия Бийска обновит свои интерьеры

В Бийске 10 июня провели аукцион на текущий ремонт малого, большого залов и коридора в администрации города. Это следует из документов госзакупки, которая состоялась 6 июня. Ремонт проведут за 626 тысяч рублей.

Новый зал в мэрии Бийска.
Новый зал в мэрии Бийска.
trs-tender.ru

Аукцион на проведение ремонта объявили 27 мая. Начальная цена составляла 629,5 тысяч рублей. К лоту прикладывались фото того, каким должен получиться зал и какие именно материалы нужно использовать для отделки, вплоть до названий красок и марки обоев.

В большой зале будет использоваться светлый дуб, темный ковролин, шторы украсят шифоном и атласом. Здесь появятся новый натяжной потолок, современное освещение. В целом помещение станет более светлым.

Победитель аукциона снизил цену лишь на 3 тысячи рублей. Всего заявки подавали три компании. Какие именно и кто конкретно стал победителем, в протоколе проведения аукциона не говорится. Там лишь указаны номера заявок.

У победителя будет 40 дней, чтобы выполнить все работы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость