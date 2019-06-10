Дуб, шифон и тиккурила: как мэрия Бийска обновит свои интерьеры

Аукцион на проведение ремонта объявили 27 мая. Начальная цена составляла 629,5 тысяч рублей. К лоту прикладывались фото того, каким должен получиться зал и какие именно материалы нужно использовать для отделки, вплоть до названий красок и марки обоев.
В большой зале будет использоваться светлый дуб, темный ковролин, шторы украсят шифоном и атласом. Здесь появятся новый натяжной потолок, современное освещение. В целом помещение станет более светлым.
Победитель аукциона снизил цену лишь на 3 тысячи рублей. Всего заявки подавали три компании. Какие именно и кто конкретно стал победителем, в протоколе проведения аукциона не говорится. Там лишь указаны номера заявок.
У победителя будет 40 дней, чтобы выполнить все работы.